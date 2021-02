Star Wars: i Jedi Grigi ricopriranno un ruolo importante in The High Republic?

Essendo ambientata 200 anni prima degli eventi narrati nelle prime pellicole, la nuova serie di Star Wars, The High Republic, sta introducendo interessanti sviluppi, e soprattutto elementi assenti nella saga della famiglia Skywalker, aprendo la strada ad interessanti approfondimenti riguardo figure solo accennate finora nel canone dell'opera.

Nel primo romanzo, Into the Dark, pubblicato nello stesso periodo del primo volume a fumetti, l'autrice Claudia Gray descrive le tragiche avventure di un gruppo di quattro giovani Jedi, una Padawan e quattro Cavalieri, che di fronte alla minaccia dei Nihil e del trambusto creato con i viaggi interspaziali, si trovano costretti a deviare la loro rotta e raggiungere una stazione spaziale abbandonata. In una successione di eventi e scene a dir poco drammatiche, uno di loro sembra essere morto, ucciso da gigantesche piante alimentate dal Lato Oscuro della Forza, i Drengir.

Verso la conclusione del romanzo, i quattro protagonisti rimasti sembrano essere profondamente cambiati rispetto all'inizio del loro viaggio. Orla Jareni è diventata una Wayseeker, un Jedi che opera al di fuori delle direttive del Consiglio Jedi, seguendo quindi il suo personale cammino della Forza, come fece ad esempio Ahsoka Tano. Dopo gli eventi sulla stazione, Cohmac diventa insicuro sul suo futuro, mettendo in dubbio gli insegnamenti dell'Ordine, mentre Dez si ritira momentaneamente dopo essere stato in bilico tra la vita e la morte. Reath apprende invece che anni prima il suo maestro è morto durante una missione, e considerato che inizialmente lui non voleva recarsi nei Territori dell'Orlo Esterno, attualmente è terribilmente confuso.

Queste scelte hanno indubbiamente avvicinato i protagonisti a diventare dei Jegi Grigi, un concetto mai trattato seriamente, se non nelle storie di Star Wars Legends, dove è emerso che esistono essenzialmente due modi in cui un membro dell'Ordine viene riconosciuto tale: se è in grado di trovarsi tra il Lato Oscuro e il Lato Chiaro della Forza, senza diventare corrotto, e se opera al di fuori di ciò che ritiene giusto o meno il Consiglio.

Voi cosa ne pensate del destino dei protagonisti? Sareste interessanti in una storia incentrata sul concetto di Jedi Grigio? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Ricordiamo che sono stati presentati Leox e Geode, i nuovi Han e Chewbecca, e vi lasciamo ad un breve video di presentazione dei Nihil.