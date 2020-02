Star Wars: Jedi of the High Republic, tutti i nuovi fumetti in anteprima

Sono stati finalmente rivelati nuovi dettagli inerenti a Project Luminous, il misterioso evento legato all'universo narrativo di Star Wars. A quanto pare, l'iniziativa prevede il lancio di una moltitudine di prodotti di intrattenimento come romanzi e fumetti, completamente canonici ed ambientati durante il periodo storico dell'Alta Repubblica.

Michael Siglain, direttore creativo delle pubblicazioni Star Wars, ha commentato: "Star Wars: The High Republic racconterà i Jedi come li avremmo sempre voluti vedere, come veri guardiani di pace e giustizia. Questa è un'epoca ottimistica e piena di speranza dove i Jedi e la Repubblica Galattica sono al loro apice. Ma ovviamente in questa gloriosa nuova era qualcosa di malvagio si fa strada. Questa iniziativa darà sia ai giovani che ai fedeli lettori un nuovo angolo della Galassia da esplorare attraverso storie ricche, toccanti e piene di significati. In più i lettori impareranno a conoscere cosa spaventa realmente un Jedi".

James Waugh, vice-presidente di Lucasfilm e responsabile della strategia narrativa, ha aggiunto: "Questa era la golden age dei Jedi e anche l'epoca dell'espansione galattica dell'Orlo Esterno. Quindi aspettatevi grandi racconti di esplorazione; attraverso la galassia, facendo conoscenza di nuove culture e scoprendo com'era la vita nell'Orlo Esterno degli albori. Questo è come uno scrigno incredibile con cui i nostri storyteller potranno giocare, sia con le pubblicazioni che con altri mezzi, e non vediamo l'ora di vedere cosa avranno in serbo per noi".

Cosa comprende quindi questa "prima fase" di Star Wars: Jedi of the High Republic? Andiamo a dare un'occhiata in anteprima a tutte le nuove uscite.

Star Wars: The High Republic: Into the Dark, scritto da Claudia Gray (Bloodline, Leia: Princess of Alderaan, and Lost Stars)

Il protagonista è il padawan Reath Silas, inviato dalla capitale galattica di Coruscant verso la frontiera non sviluppata. Il giovane preferirebbe restare al Tempio Jedi, studiando gli archivi, ma si troverà costretto a seguire gli ordini. Quando la sua nave verrà espulsa dall’iperspazio in un disastro galattico, il padawan si ritroverà al centro dell’azione, ed insieme ad un manipolo di compagni troverà rifugio in una stazione spaziale abbandonata. Il gruppo scoprirà presto una terribile verità…

Star Wars: The High Republic: A Test of Courage, scritto da Justina Ireland (Lando's Luck, Spark of the Resistance)

Quandola nave su cui viaggiano viene improvvisamente cacciata dall’iperspazio per via di un disastro galattico, il giovane Jedi Vernestra Rwoh, un giovane Padawan, un ragazzino esperto in tecnologia e il figlio di un ambasciatore restano bloccati in una giungla. Il pericolo è in agguato, ed il gruppo dovrà collaborare per sopravvivere..

Star Wars: The High Republic Adventures, scritto da Daniel Jose Older (Last Shot, From a Certain Point of View)

Questa serie di fumetti di IDW Publishing seguirà le avventure di un gruppo di ragazzi intenzionati a studiare i Jedi ed i Nihil.

Star Wars: The High Republic, scritto da Cavan Scott (Star Wars Adventures, Tales from Vader's Castle)

Questa serie di Marvel Comics sarà ambientata a Starlight Beacon, una stazione spaziale che gioca un ruolo rilevante nelle storie dei Jedi e dei Nihil.

Star Wars: The High Republic: Light of the Jedi, scritto da Charles Soule (Poe Dameron, The Rise of Kylo Ren)

Duecento anni prima degli eventi raccontati in Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma, viegeva l'era dell'Alta Repubblica, un periodo in cui i nobili e saggi Cavalieri Jedi dovevano combattere dei pericoli che mettevano in pericolo loro, la Galassia e la Forza stessa...

E voi cosa ne pensate? Quale di questi vi intriga di più? Fatecelo sapere con un commento! Tra l'altro, sapevate che il primo fumetto di Star Wars è stato il più venduto dell'ultimo decennio? Scoprite questa e altre novità sulle nostre pagine!