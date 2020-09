Star Wars: una Jedi ha tentato di uccidere Luke prima di episodio VI

Nella nuova serie a fumetti dedicata all'universo di Star Wars gli autori hanno deciso di raccontare gli eventi che separano quanto visto nell'Impero Colpisce Ancora e il Ritorno dello Jedi, concentrandosi principalmente sul personaggio di Luke Skywalker e della sua crescita in seguito agli insegnamenti di Obi Wan Kenobi e Yoda.

Nello scorso volume di Destiny Path, serie scritta da Charles Soule, Luke, in viaggio con la principessa Leila e Lando Carlissian per Cloud City, ha deciso di separarsi momentaneamente da loro per occuparsi di faccende personali. Il giovane Padawan voleva infatti recuperare la spada laser di suo padre, e nel farlo si è imbattuto in una misteriosa figura.

Si tratta di Verla, una Jedi per l'esattezza, che sondando quasi immediatamente la mente di Luke, viene a conoscenza della vera identità di Luke, figlio del potente Darth Vader. Ripensando ai tragici eventi dell'Ordine 66 e alla successiva caduta della Repubblica Galattica, Verla, guidata dalla vendetta, decide di uccidere Luke, facendolo annegare.

Come sappiamo, la fortuna non manca al nostro giovane Jedi, che viene prontamente salvato dal suo fedele droide R2-D2, come potete vedere nelle tavole condivise sul sito ufficiale della serie. Ricordiamo che in The High Republic è stato mostrato uno Yoda più giovane di quanto visto nei film, e vi lasciamo al nostro speciale dedicato al Project Luminous.