Star Wars: Le Leggende di Luke Skywalker e The Wolf Won't Sleep: gli annunci Planet Manga

Attraverso due post pubblicati sul proprio account Facebook, Planet Manga ha annunciato grosse novità in arrivo per il mese di novembre 2021. La prima new entry nell’offerta dell’editore è Star Wars: Le Leggende di Luke Skywalker - Il Manga, mentre la seconda è The Wolf Won’t Sleep di Shien Bis e Shinkawa Gonbe.

A novembre, al catalogo di casa Planet Manga si aggiungerà Star Wars: Le Leggende di Luke Skywalker – Il Manga, l’adattamento del romanzo di Ken Liu. Con il contributo di Akira Fukaya e Takashi Kisaki, questo volume unico autoconclusivo, contenente ben quattro storie, viene racconta la leggenda dell’iconico Luke Skywalker.

Il suo nome è conosciuto in tutta la galassia, ma solamente in pochi hanno avuto l’onore d’incontrare il mitico Cavaliere Jedi. Che sia un uomo o semplicemente un mito, chiunque lo abbia incontrato ha un’avventura unica da raccontare.

Il secondo grande annuncio di Planet Manga è The Wolf Wont’t Sleep. Il manga seinen scritto da Shien Bis e illustrato da Shinkawa Gonbe arriverà in Italia nel corso del mese di novembre 2021. Questo isekai dark fantasy racconta la storia di Lecan, il quale, dopo aver attraversato un misterioso varco apparso nel labirinto che stava esplorando, si ritrova in un mondo sconosciuto. Per sopravvivere a questo nuovo universo parallelo dovrà affrontare ogni tipo di avversità dimostrando di essere il più forte. Tra magie spettacolari e combattimenti all’ultimo sangue, questa miniserie in tre volumi delizierà presto il pubblico italiano.

Ulteriori informazioni su questi due annunci verranno diffuse da Planet Manga nella prossima checklist di anteprima. Stando a quanto suggerito dallo stesso editore, inoltre, nel corso della giornata di domani ci sarà un terzo annuncio bomba.

Vi ricordiamo che di recente Planet Maga ha annunciato Dai Dark, dall’autrice di Dorohedoro, e Undead Unluck, la nuova hit di Shonen Jump.