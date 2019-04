Star Wars: Leia Ojo no Shiren, nuovo manga dedicato alla principessa Leia

Di fumetti dedicati a Star Wars ce ne sono moltissimi, come ad esempio Star Wars: Darth Vader, così come alcune serie animate, come Star Wars Rebels. Sta però per arrivare un manga dedicato esclusivamente alla principessa Leia e alla sua giovinezza, Star Wars: Leia Ojo no Shiren disegnato dal mangaka Haruichi.

L'applicazione LINE, estremamente famosa in Giappone e che è praticamente un sostituto del nostro Whatsapp, ha annunciato che sul suo sito verrà lanciata una serie manga ispirata all'universo di Star Wars. L'arrivo è programmato per il 4 maggio, giorno importante per gli amanti della saga, ovvero lo Star Wars Day.

Il nuovo manga si concentrerà sulla giovinezza di Leia e sarà intitolato Star Wars: Leia Ojo no Shiren, scritto e disegnato dal mangaka Haruichi. Il titolo può essere tradotto con "Il test della principessa Leia" e la sua storia ruoterà intorno a una Leia Organa sedicenne, impegnata con gli studi su vari argomenti, tra cui la politica e le arti marziali. La ragazza, durante questo periodo, si innamora con un intellettuale alderaaniano di nome Kia, che ha conosciuto al parlamento dei giovani del suo pianeta. Nel frattempo, Leia è preoccupata per l'espansione dell'impero e della sua tirannia sulla galassia, scoprendo però anche il segreto dei suoi genitori. Pertanto, la serie si porrà come prequel del quarto episodio, Una Nuova Speranza.

Haruichi ha già lavorato in precedenza su manga provenienti da universi occidentali, come Dottor Strange, opera con cui ha debuttato nel 2016, i Guardiani della Galassia e Deadpool. L'autore ha anche vinto in passato un premio per i giovani ai settantesimi Tetsuya Chiba Awards. Ora sta per compiere un altro passo importante per la sua carriera gettandosi nell'universo di Guerre Stellari con Star Wars: Leia Ojo no Shiren, mentre la saga si avvia alla conclusione con il nono episodio, Star Wars: The Rise of Skywalkers che terminerà la nuova trilogia iniziata nel 2015 da J.J. Abrams e la Disney.