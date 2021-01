Star Wars: Lucasfilm annuncia una serie di corti per presentare i protagonisti

L'universo di Star Wars sta subendo numerosi cambiamenti grazie al debutto della nuova serie canonica The High Republic, e per l'occasione Lucasfilm ha deciso di rendere il lancio ancora più significativo, aggiungendo alla serie a fumetti, e ai primi romanzi ufficiali pubblicati di recente, una serie di corti animati per presentare i personaggi.

Come successo in passato per Star Wars: Forces of Destiny e Star Wars: Galaxy of Adventures, il nuovo progetto di corti distribuiti digitalmente approfondirà le storie dei protagonisti, tra cui naturalmente troviamo i Padawan più promettenti, e i Maestri Jedi che appartengono all'Era dell'Alta Repubblica, istituzione presente circa 200 anni prima degli eventi narrati nella Saga di Skywalker.

La prima Jedi protagonista di questa iniziativa è Vernestra Rwoh, presentata con il video che trovate in cima alla pagina. Entusiasta dell'iniziativa, uno degli artisti del Lucasfilm Story Group, ha commentato: "The High Republic è una nuova e unica era dello storytelling di Star Wars, con personaggi del tutto inediti e con un'estetica esclusiva, per questo non desideravamo altro di vedere i nostri nuovi eroi e villain saltare fuori dalle pagine e diventare animati. In questi video abbiamo cercato di donare un aspetto capace di catturare gran parte del pubblico, dai bambini agli adulti, e credo che quanto fatto da Eastham Studios sia davvero speciale."

Ricordiamo che The High Republic ha rivelato anche come un Jedi percepisce la Forza, e vi lasciamo scoprire se Darth Vader sapeva o meno dell'esistenza del pianeta Exegol.