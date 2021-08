Star Wars: Luke Skywalker era un vigliacco? Come Darth Vader ha piegato il Jedi alla paura

Luke Skywalker, uno dei più grandi e potenti Jedi dell'intera storia dell'Ordine, non è sempre stato sicuro di sé, e nell'ultimo volume pubblicato della nuova serie di Star Wars è stata approfondita la terribile influenza che lo scontro con Darth Vader a Cloud City, mostrato ne L'Impero Colpisce Ancora, ha avuto su alcune, importanti, scelte.

Proseguendo con la narrazione del grande evento crossover "La Guerra ei Cacciatori di Taglie", Luke sa che Vader è sulle tracce di Han Solo, imprigionato all'intero di una lastra di carbonite, finita in mano all'organizzazione criminale Crimson Dawn. Cosciente del fatto che il Sith si trovi sempre più vicino ad Han, Luke si sta dirigendo a Jekara, e in una breve conversazione con R2-D2 scopriamo che la paura di Vader è onnipresente in ogni sua azione.

Ripensando alla battaglia a Cloud City, Luke si sofferma su una particolarità piuttosto rilevante, non riesce più a percepire chiaramente il suo primo maestro, Ben, nella Forza. "Posso sentirlo, ma è come se...fosse statico. Non riesco a raggiungere Ben. C'è qualcosa, e penso di sapere di cosa si tratti. Paura." così commenta Luke al droide, evidenziando come suo padre abbia fatto vacillare la fiducia nelle proprie capacità.

Ripensando al duello, Luke immagina come sarebbe riaffrontarlo ora, dopo diversi allenamenti. Per la prima volta immagina di combatterlo con la sua nuova spada laser gialla, grazie alla quale riesce a tagliarli la mano destra, restituendogli il colpo subito mesi prima. Mentre la fantasia di Skywalker corre però, i suoi pensieri vengono interrotti da Vader stesso, che attraverso la forza informa il Jedi di voler tagliare in due Han Solo.

Immaginandosi al posto del suo amico, Luke viene pervaso dalla paura, e decide amaramente di non avvicinarsi al Sith, abbandonando a tutti gli effetti Han.