Star Wars: il maestro Yoda e la brutale prova di Anakin Skywalker

Nel vasto universo di Star Wars Anakin Skywalker viene riconosciuto come colui che avrebbe riportato l’equilibrio nella Forza e nell’eterna lotta tra Jedi e Sith. Nonostante questo riconoscimento, il maestro Yoda, uno dei maggiori esponenti dell’Ordine Jedi, decise di sottoporre l’apprendista a prove rischiose, per capire se fosse affidabile.

Mentre Anakin dimostrava un talento e una predisposizione incredibili all’uso della Forza, Yoda osservava gli allenamenti e i test a cui Obi-Wan sottoponeva il Padawan, almeno fino a quando non ha potuto creare delle sue prove per testare le reali potenzialità di Anakin. In Yoda #9, scritto da Marc Guggenheim e disegnato da Alessandro Miracolo, il maestro dimostra di aver maturato una grande fiducia nei confronti di Anakin.

I due sono impegnati in una missione sul pianeta Golatha, dove devono fronteggiare un Megadroide fatto di duracciaio, e quindi resistente alle loro spade laser. Yoda si intrufola all’interno del droide per distruggere la sua struttura interna. Il robot si dirige però verso lo spazio aperto, rendendo molto più debole Yoda. Ascoltando i consigli e la fiducia del maestro, Anakin riesce a fermare il droide, e dice al maestro di farsi strada verso l’esterno. Yoda ripone completa fiducia, e lasciandosi cadere nel vuoto spaziale viene raccolto dalla navicella guidata da Anakin.

Il giovane Skywalker ha però compreso che parte dell’imprevisto era in realtà una prova di Yoda, consapevole della rabbia che ha guidato diverse azioni di Anakin, soprattutto il massacro dei predoni Tusken dopo la morte di sua madre su Tatooine. In sostanza Yoda aveva grande fiducia in Anakin e nelle sue potenzialità, ma sapeva che il Jedi avrebbe potuto cedere a momenti di rabbia e lasciarsi trasportare dalle emozioni, diventando così estremamente simile ad un Sith.

Cosa ne pensate di questa interessante prova? Ditecelo nei commenti. In conclusione, vi lasciamo alle fragili strategie di Vader per sovrastare i Ribelli, e ai limiti imposti da Disney agli sceneggiatori dei fumetti su Star Wars.