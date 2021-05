Star Wars: il manga Leia: Princess of Alderaan tornerà dopo una lunga pausa

Come avviene ogni anno in occasione del 4 maggio, giorno dedicato al franchise Star Wars, sono stati annunciati numerosi nuovi progetti, tra cui anche degli aggiornamenti sul fronte delle produzioni manga, con il ritorno di Leia: Princess of Alderaan dopo una lunga pausa, e la sospensione di un'altra serie.

Stando a quanto annunciato da LINE Manga infatti l'opera dedicata a Leia nella "guerra" contro l'Impero, l'autore Haruichi sarebbe pronto a riprendere a tempo pieno il lavoro, e il prossimo capitolo dovrebbe uscire l'8 maggio. Tuttavia questo annuncio è stato accompagnato anche dalla conferma che il mangaka Akira Aoki, autore di Star Wars Rebels, si prenderà una pausa per motivi personali.

Sia per le difficoltà riscontrare nella produzione a causa della pandemia, sia per i continui congedi per malattia da parte di Haruichi, la storia della giovane Principessa Leia era stata bruscamente interrotta subito dopo la pubblicazione del primo volume negli USA, ma sembra che l'autore si sia totalmente ripreso e possa tornare a tempo pieno sul progetto.

Di seguito riportiamo la sinossi della serie: "Una giovane Principessa Leia impiega le sue giornate nello studio della politica, aiutando chi è in difficoltà e preparandosi per la tradizionale cerimonia nella quale dichiara la sua intenzione di governare su Alderaan. Ma mentre Leia si prepara per essere nominata erede al trono, comincia a comprendere la crescente distanza tra lei e i suoi genitori, che sono in realtà i leader di una nuova Ribelllione. Dopo aver scoperto il segreto dei genitori, Leia deve decidere tra la responsabilità nei confronti del popolo di Alderaan e la responsabilità riguardo il salvataggio della galassia, colpita dalle leggi imposte dall'Impero."

