Star Wars: Marvel annuncia due nuove serie sull'era dell'Alta Repubblica

Quando Marvel annunciò per la prima volta un'ulteriore espansione dell'universo di Star Wars aggiungendo una nuova era nella timeline canonica, molti fan di lunga data avvertirono una turbolenza nella Forza. Eppure, il materiale pubblicato sull'Alta Repubblica ha conquistato molti lettori, e presto avrà inizio la la seconda fase del progetto.

Durante l'evento Star Wars Celebration 2022 in Anaheim, la casa editrice americana ha annunciato importanti novità per la serie, riguardo i mesi avvenire. Come era prevedibile, considerando il successo della prima serie, Cavan Scott e Ario Anindito torneranno a lavorare insieme per Star Wars: The High Republic Phase II. Mentre a sorprendere è stata la presentazione di una miniserie, Star Wars: The High Republic - The Blade.

Progetti sicuramente interessanti, che potrebbero consolidare la coppia Scott e Anindito come autori principali della serie, e saranno ottime occasioni per approfondire alcuni dei personaggi introdotti unicamente nei romanzi o nelle pellicole spin-off, come Jedha di Rogue One: A Star Wars Story. Profondamente legata alla Forza, Jedha sarà la protagonista della nuova fase di The High Republic, al fianco dello Jedi Vildar Mac, come potete vedere nella cover del primo volume presente in calce, firmata da Anindito stesso.

A curare la scrittura di The Blade sarà invece Charles Soule, già autore del romanzo La Luce degli Jedi e Eye of the Storm, e al suo fianco come disegnatore ci sarà Marco Castiello. The Blade sarà composta da quattro volumi, e avrà come protagonista Porter Engle, ora un cuoco che lavora in un avamposto Jedi, ma precedentemente conosciuto come Lama di Bardot nella prima fase dell'Alta Repubblica.