Star Wars: Marvel Comics presenta la nuova serie dedicata a Boba Fett

Senza alcun preavviso o indiscrezione a riguardo, Marvel Comics ha presentato una nuova serie a fumetti dedicata ad una delle figure più iconiche dell'universo di Star Wars, il cacciatore di taglie conosciuto come Boba Fett. L'annuncio è avvenuto tramite la pubblicazione di un'immagine che riporta il probabile titolo "Nowhere to Hide".

La spettacolare illustrazione, che trovate in fondo alla pagina, è apparsa nella giornata di ieri sul sito ufficiale di Star Wars, e mostra il protagonista mandaloriano in un'armatura completamente nera, con un blaster nella mano destra, e un'ascia molto particolare nell'altra. Alle sue spalle si trova un muro totalmente ricoperto di macchie di sangue, fori di proiettili e crepe causate da piccole esplosioni.

Nonostante l'immagine non sia stata accompagnata da alcun dettaglio a riguardo, è plausibile pensare che la storia che verrà raccontata si svolgerà dopo la conclusione del Ritorno dello Jedi, e prima degli eventi raccontati nella seconda stagione della serie The Mandalorian, dove lo stesso Fett ha ricoperto un ruolo importante, si tratta quindi di un periodo di circa cinque anni.

