Star Wars: Marvel presenta la nuova serie a fumetti dedicata a Han Solo e Chewbecca

In seguito all’espansione dell’universo narrativo ideato da Lucas attraverso nuova serie dell'Alta Repubblica, e i significativi eventi della Guerra dei Cacciatori di Taglie e Crimson Reign, il sito ufficiale di Star Wars ha confermato l’arrivo sugli scaffali di una nuova avventura, stavolta con Han Solo e Chewbecca come protagonisti.

In arrivo durante il mese di marzo 2022, la serie è scritta da Marc Guggenheim e disegnata da David Messina. Guggenheim ha deciso di raccontare una storia collocabile dopo quanto visto in Solo: A Star Wars Story, e prima dell’Episodio IV. Nello specifico vedrà Han e Chewbe allearsi con Greedo per organizzare un furto piuttosto importante per Jabba the Hutt.

Guggenheim stesso ha detto di aver strutturato il racconto in modo tale che ogni volume finisca con un colpo di scena, una rivelazione o un risvolto negativo o positivo che sia della situazione in cui si trovano i due personaggi principali. In particolare l’autore ha parlato dell’ultima tavola del primo volume, che secondo lui farà parecchio discutere gli appassionati.

Essendo la prima serie ufficiale dedicata ai due piloti dell’iconico Millennium Falcon, questa serie sarà un modo per approfondire il loro legame e mostrare i lati più oscuri e pericolosi del “mestiere” di contrabbandiere in quella galassia lontana lontana. In attesa dell’uscita, in calce trovate la cover del primo volume, firmata da Alex Maleev, e le variant di Hughes, Noto e Shalvey.