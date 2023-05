Star Wars: la più grande minaccia dei Jedi era un orrore Lovecraftiano

Per molti anni l’Ordine Jedi si vide minacciato principalmente dai Sith e dalla prevalenza che il Lato Oscuro della Forza avrebbe potuto avere sul Lato Chiaro. Nella serie Star Wars: Avventure dell’Alta Repubblica: il Terrore Senza Nome però George Mann ed Eduardo Mello hanno sorpreso i fan con un inedito nemico.

Menzionati brevemente nel romanzo Maestro e Apprendista del 2019, e apparsi per la prima volta in Star Wars: l’Alta Repubblica: si Alza la Tempesta, edito in Italia da Panini Comics, i Senza Nome erano mostri, che per design non faticheremmo a definire d’ispirazione lovecraftiana, capaci di nutrirsi della Forza. Nel romanzo di Cavan Scott Marchion Ro ne usa uno per uccidere due Jedi, dimostrando la brutalità e la ferocia con cui queste creature agiscono.

Considerato il collocamento temporale dell’era dell’Alta Repubblica rispetto al resto del materiale dell’universo espanso, appare evidente come i Jedi abbiano cercato di adombrare qualunque tipo di informazione sui Senza Nome. La conferma di questa decisione è arrivata nella serie firmata proprio da George Mann e con i disegni di Eduardo Mello.

La nave dove si trovano i Jedi esploratori protagonisti viene improvvisamente attaccata e costretta ad un atterraggio d’emergenza. I Jedi si ritrovano quindi contro uno dei Senza Nome e dopo essere riusciti a fuggire riportano quanto appreso sulla creatura alle alte sfere dell’Ordine. I rapporti su quanto accaduto però vengono modificati, e di quell’avventura rimangono solo storie del terrore che si usano per spaventare i bambini e avvertirli dei pericoli della galassia.

Dalla serie emergono però altre informazioni rilevanti. I Senza Nome sono in realtà gli Shrii Kar Rai, letteralmente “Mangiatori della Forza”, in quanto erano attratti unicamente da chi possedeva un profondo legame con la Forza, e cercavano di consumare questi individui estraendo la loro linfa vitale per divenire più potenti. A renderli ancora più pericolosi è il fatto che i Jedi non potessero fare assolutamente nulla per resistere ai loro attacchi psichici, che risultavano in un devastante senso di paura e allucinazioni.

Cosa ne pensate di questi Senza Nome? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti. Prima di salutarci, vi lasciamo scoprire perché Darth Sidious è sempre stato più potente di Vader, e vi lasciamo ad un’importante rivelazione sull’armatura di Darth Vader.