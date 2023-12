Star Wars: la miniserie su Mace Windu introdurrà un nuovo personaggio, ecco chi è

Nell’ultimo periodo Star Wars e Marvel Comics hanno annunciati diversi progetti in arrivo nei primi mesi del 2024 con l’obiettivo comune di continuare ad espandere l’era dell’Alta Repubblica ma anche di approfondire eventi visti nelle trilogie cinematografiche con serie dedicate a Jango Fett e al maestro Mace Windu.

Considerato uno dei migliori Jedi di sempre, e uno dei membri più rispettati del consiglio insieme a Yoda, Mace Windu appare relativamente per poco tempo durante la trilogia prequel, e viene eliminato da Anakin Skywalker e il cancelliere Palpatine mentre cerca di fermare la follia di quest’ultimo dopo aver scoperto la sua identità di Sith.

Scritta da Marc Bernardin e disegnata da Georges Jeanty, la miniserie su Mace Windu esplorerà gli anni precedenti alle guerre dei cloni, in particolare il coinvolgimento del Jedi in una missione per scoprire di più su ciò che sta misteriosamente minacciando l’equilibrio della Galassia. Inoltre, a complicare le cose arriverà in scena anche Azita Cruuz, presentata attraverso le pagine di anteprima pubblicate sul sito ufficiale di Star Wars.

Si tratta di una pirata galattica che nasconde un temibile segreto, al quale sembrano essere interessati gli Hutt e la Repubblica. Nelle tavole Yoda e Windu discutono con Azita su come agire nel migliore dei modi per tenerla al sicuro. Prima di salutarci, ecco le informazioni sul volume one-shot speciale di Star Wars: Revelations, dove è contenuta anche un'altra storia con protagonista Mace Windu, e vi lasciamo ad un'importante verità sulle spade laser e i cristalli kyber.