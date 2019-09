Star Wars: l'ultimo numero di Age of Resistance collega Palpatine a Snoke?

La serie fumettistica Age of Resistance di Star Wars continua a esplorare le vicende di Kylo Ren e Snoke, il quale ha portato il suo allievo su Dagobah per temprarne lo spirito. Nel corso dell'ultimo numero alcune parole di Snoke fanno presumere una sua connessione con l'imperatore Palpatine.

Nel mezzo di una conversazione tra Snoke e Ren, quest'ultimo esprime tutto il proprio disprezzo per Luke Skywalker, ma il suo maestro lo ferma e ribatte dicendogli:

"Se avessi tuo zio al mio fianco invece di te, la galassia sarebbe stata mia molto tempo fa".

A primo impatto il commento di Snoke potrebbe sembrare un apprezzamento alle grandi doti dello Jedi, tuttavia le sue parole risuonano con la figura di Palplatine, che in passato cercò di convertire Luke Skywalker al lato oscuro per permettergli di continuare a governare la galassia.

Anche tralasciando l'affermazione di Snoke, la teoria che vede connesse le due figure malvagie potrebbe comunque avere un senso. Sappiamo praticamente zero di Snoke, e nel corso della nuova trilogia non c'è stato alcun momento in cui il suo background è stato approfondito, nel lungometraggio che uscirà a dicembre, tuttavia, l'imperatore Palpatine pare che farà ritorno in qualche modo.

Se quindi dovesse esserci una relazione tra i due, nel prossimo film verrà sicuramente chiarita, altrimenti c'è il rischio che il personaggio di Snoke rimanga nel più totale anonimato, con Palpatine che si riprenderà la scena nel capitolo finale della trilogia. Staremo a vedere.

L'ultimo capitolo della serie canonica di Star Wars ha citato brillantemente Rogue One, mentre qualche settimana fa la Marvel ha annunciato la conclusione della serializzazione, specificando anche la data in cui avverrà.