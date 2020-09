Star Wars: nuovi dettagli per un Maestro Jedi che apparirà in The High Republic

Il nuovo progetto a fumetti dedicato all'universo di Star Wars , la serie chiamata The High Republic, ci porterà nella galassia lontana lontana di circa 200 anni prima degli eventi raccontati in La Minaccia Fantasma, primo episodio della saga Skywalker, e sul sito ufficiale del franchise sono stati rivelati dettagli riguardo un nuovo Maestro Jedi.

"Nell'epoca dell'Alta Repubblica, Stellan Gios entra nell'ordine Jedi come Padawan del Maestro Rana Kant. In quanto giovane apprendista Padawan, Stellan sviluppa un forte legame con i Jedi Avar Kriss ed Elzar Mann, anche se hanno maestri diversi. Tra i tre quello più convinto di dover sostenere la tradizione dell'Ordine è proprio Gios."

Ulteriori dettagli sono stati rivelati riguardo la peculiare spada laser di Stellan, che ricorda molto quella di Kylo Ren, personaggio apparso nell'ultima trilogia: "La lightsaber di Gios si presenta come un'arma elegante, con una guardia e una lunga elsa, che gli permette di impugnarla con entrambe le mani. Quando l'utilizzatore attiva la spada, i blocchi che si trovano sui lati dell'elsa svaniscono, liberando il laser per creare una guardia secondaria."

Lo stesso autore del progetto, Charles Soule ha voluto commentare alcune scelte fatte prima di iniziare la produzione vera e propria: "Uno dei concetti base di The High Republic è l'idea che ci siano molti eventi importanti nello stesso momento" continuando poi con "l'idea di avere così tanti personaggi coinvolti in un unico evento fondamentale per la galassia sembrava accattivante. Abbiamo potuto introdurre un cast enorme di personaggi in maniera organica, provenienti da luoghi differenti e appartenenti a diversi stati sociali."

The Hight Republic debutterà il 5 gennaio 2021