Star Wars: Palpatine merita una serie a fumetti, ecco perché

Nell'universo di Star Wars l’Imperatore Palpatine ricopre un ruolo fondamentale. Centrale sin da subito, come un grande amministratore, politico e diplomatico, Palpatine ha sapientemente orchestrato la caduta dell’Ordine Jedi mentre imponeva il proprio potere sulla Galassia. È arrivato quindi il momento che l'imperatore riceva il suo fumetto.

Da un lato imperatore fermo e deciso, dall’altro uno dei Lord dei Sith più temibili e astuti dell’universo ideato da George Lucas, Palpatine ha saputo anche convertire al lato oscuro il giovane Anakin Skywalker, facendo leva sulle passioni di quest’ultimo e promettendogli di poter salvare la sua amata Padmé, sfidando la morte della donna, che più e più volte il protagonista aveva sognato.

Senza un villain del genere, in grado di portare avanti una doppia vita accomunata da un unico scopo, l’illimitato potere, Star Wars non sarebbe come lo conosciamo oggi, ed è per questo motivo che la Disney dovrebbe puntare ad approfondire il personaggio con una serie a fumetti incentrata non solo sulle sue malefatte, ma anche sulla sua psicologia. Finora, infatti, non vi sono mai stati dei veri e propri racconti introspettivi su Palpatine/Sidious, ma con l’avanzare degli eventi di Star Wars: Darth Vader, serie abbastanza apprezzata dai fan che approfondisce Anakin e i suoi primi passi come Sith, è chiaro come ci sia ancora molto da raccontare sull’Imperatore.

Aggiungere informazioni sui Sith, sul background dello stesso Palpatine, sulle sue relazioni con altri personaggi meno conosciuti ma comunque importanti nella lore generale di Star Wars, come il suo maestro Darth Plagueis, di cui nel 2012 è uscito anche un romanzo che ormai rientra nella categoria Legends, quindi non più canonico, sono solo alcuni degli elementi che potrebbero arricchire non solo la figura del villain in sé ma dare anche inizio ad un’ulteriore espansione del mito di Guerre Stellari.

E voi cosa ne pensate? Leggereste una serie su Palpatine?