Star Wars: perché l'Alleanza Ribelle è fondamentale per l'Impero Galattico

Gran parte della narrazione di Star Wars è caratterizzata da giochi di potere e continue lotte tra l’Impero Galattico, guidato da Palpatine, e dall’Alleanza Ribelle, poi approfondite anche nel materiale dell’universo espanso, come la serie Darth Vader Black, White & Red ricca di dettagli e informazioni aggiuntive.

Nel terzo numero della serie, infatti, viene sottolineata l’importanza dei ribelli per la gestione dell’Impero Galattico, e come Darth Sidious e Darth Vader si servano di spie e doppiogiochisti per tenere sotto controllo e studiare da lontano i loro nemici, cercando al contempo di seminare terrore proprio attraverso queste conoscenze secondarie. Nella breve storia intitolato “Immunità Diplomatica”, scritta da Marc Bernadin e disegnata da Stefano Raffale, Vader porta sulla sua nave, Executor, l’ufficiale Sulaco per dirigersi su Sarjenn 3 per una missione diplomatica.

Sul pianeta sono però presenti assassini ribelli, facilmente respinti da Vader. Il reale obiettivo del Sith è però torturare mentalmente Sulaco, ricattandola. Se infatti l’ufficiale non diventerà una doppiogiochista e lo informerà sulle azioni dei ribelli, Vader ucciderà la sua famiglia. Una strategia per conoscere le mosse dei ribelli, non per distruggerli ma per sapere come reagire in maniera da incutere in loro più timore possibile, e affermare la superiorità dell’Impero, e far crescere così anche il morale di tutti coloro al servizio di Palpatine.

Un equilibrio delicato, giustificato però da questi piani dei Sith, giustificati narrativamente in questa breve storia, e che da anni fa da base per moltissime storie ambientate nell’universo di Star Wars. Fateci sapere cosa ne pensate di questa strategia adottata da Vader nei commenti. Per finire, vi lasciamo ai più grandi problemi dell’Ordine Jedi relativi al decadimento di Anakin, e al motivo per cui Darth Sidious è sempre stato il Sith più potente.