Star Wars: ecco perché Darth Sidious è sempre stato il Sith più potente

Anakin Skywalker ha cercato di diventare sempre più potente, guidato da una forte ambizione. Tuttavia, prima come membro dell’Ordine Jedi e successivamente come Sith al servizio di Darth Sidious, i desideri di potere di Anakin sono stati limitati ad un’eterna seconda posizione, nonostante fosse il Prescelto della profezia.

Scoperta la verità sulla sua famiglia, e sui suoi figli, Vader ha cercato in ogni modo di vendicarsi con chi avesse tenuta nascosta l’identità di Luke, andando anche contro gli ordini del suo maestro, Darth Sidious. Anziché cercare l’ennesima approvazione dal Signore dei Sith, infatti, Vader ora pensa ad un modo sul come eliminarlo. Recatosi sul pianeta Exegol, dove si trova una base segreta dei Sith, Vader usa la Forza per assoggettare un Summa-Verminoth, uno dei predatori più feroci dell’intera galassia.

Con un mostro del genere come suo alleato Vader tenta di uccidere Sidious, il quale però dimostra, nuovamente, di essere sempre un passo avanti. Le acute pianificazioni, infatti, consentono a Sidious di far comprendere un’altra, dura, realtà a Vader. Mostrando al giovane Sith la sua immensa potenza militare, Sidious si riafferma intoccabile, poiché è solo rimanendo suo alleato, e sottoposto, che Vader potrà diventare realmente potente.

Nonostante in Anakin si scateni una tempesta di pensieri e preoccupazioni, il suo destino sembra essere limitato a rimanere l’ombra dell’Imperatore, che ancora una volta riesce ad affermare la sua incredibile propensione al dominio assoluto anche nei confronti degli alleati. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.

