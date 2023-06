Star Wars: ecco perché Palpatine voleva sostituire Vader come apprendista

Nello sconfinato universo di Star Wars i Signori dei Sith rappresentano sicuramente una delle più grandi minacce all’equilibrio tra gli innumerevoli sistemi dopo anni di trattative e scontri. Dopo Darth Bane la Regola dei Due ha cambiato la gerarchia interna ai Sith, alimentando ulteriormente la loro ambizione e competitività.

Darth Sidious, ovvero l’Imperatore Palpatine, è sempre stato estremamente sicuro di sé stesso, così come di aver raggiunto il culmine della regola imposta da Bane avendo come suo apprendista Darth Vader e affidandogli tutti gli affari più sporchi e discutibili dell’Impero. In Star Wars: Darth Vader #35, scritto da Greg Pak e illustrato da Raffaele Ienco, però, Palpatine ha dimostrato di essere stufo del suo apprendista, e di volverlo addirittura uccidere assoldando dei sicari.

Molti di voi ricorderanno quando Qi’ra e l’Archivista minacciarono i Sith con l’arma chiamata Fermata Cage, nella serie l’Impero Nascosto. La loro missione però fallì miseramente, e dall’arma scaturì un’onda elettrica in grado di stravolgere la Forza. Questo raro fenomeno colpì tutti gli utilizzatori della Forza nell’universo, tra cui Vader che si ritrovò privato dei suoi poteri.

In Star Wars: Darth Vader #35 il Sith viene mostrato fuori controllo, e per questo Palpatine chiede a Mas Amedda di individuarlo ma non di salvarlo. Sidious vuole Vader morto. Mentre Vader sta cercando di riavere i suoi poteri, grazie anche a Doctor Aphra, dei cacciatori di taglie, con mandato imperale, lo attaccano. Palpatine ha sicuramente percepito il pericolo di essere superato dal suo apprendista, e ha deciso di ucciderlo nel momento in cui fosse più vulnerabile possibile, senza le sue capacità legate alla Forza, ma Vader è riuscito facilmente a respingere gli assalitori.

