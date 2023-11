Star Wars: il piccolo R2-D2 diventa uno dei più grandi eroi della Galassia

Il pericolo rappresentato dal Flagello continua ad espandersi come un’ombra sulla Galassia nella nuova serie Star Wars: Dark Droids, ma sembra esserci una concreta speranza di riuscire a contrastarlo, o almeno liberare i droidi vittime del suo terribile piano. Stiamo parlando del piccolo e iconico R2-D2.

Nel secondo numero di Star Wars: Dark Droids - D-Squad, scritto da Marc Guggenheim e illustrato da Salva Espín, un altro grande protagonista della serie cinematografica, C3-PO è rimasto direttamente coinvolto nella strategia espansionistica e corruttiva del Flagello. R2-D2, però, idea un modo per liberare il suo storico compagno dall’influenza dell’entità oscura.

Ma non è tutto, dato che il metodo dell’elettrificazione applicato per liberare C3-PO può essere applicato e riutilizzato per chiunque sia finito sotto il controllo del Flagello. Nonostante l’apparente invincibilità e la posizione di vantaggio grazie alla quantità crescente di vittime e droidi ormai assoggettati al suo volere, il Flagello rischia di essere sconfitto definitivamente da uno dei droidi più piccoli, forte di nuovi alleati.

R2-D2, infatti, fa la conoscenza di Triplo Zero, un droide di protocollo che si diverte ad uccidere e torturare persone, ma che accetta di collaborare col protagonista per salvare il suo amico BT-1. Ovviamente una piccola quantità di energia elettrica non basta per liberare i droidi e i cyborg comandati dal Flagello, e per questo devono sfruttare la conduttibilità di un podracer. Se i droidi sono molto più resistenti e quindi possono sopravvivere facilmente all’elettrificazione, lo stesso non può dirsi però per i cyborg, le cui parti organiche rischiano di essere folgorate.

Tralasciando questo dettaglio, R2-D2 ha dimostrato di essere ancora un grande eroe, addirittura capace di contrastare l’inarrivabile Flagello. Prima di salutarci, vi lasciamo alle novità sulle serie di Star Wars in arrivo nel 2024, e ad un’analisi sulle Sorelle della Notte.