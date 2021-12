Star Wars: preview per Crimson Reign #1, ecco i due uomini più ricercati della galassia

Attesa da mesi dagli appassionati di Star Wars la nuova miniserie evento dedicata all’organizzazione Crimson Dawn ha finalmente fatto il suo debutto negli Stati Uniti, e per l’occasione Marvel Comics ha diffuso alcune tavole promozionali e rivelato interessanti dettagli sugli obiettivi della leader Qi’ra.

Sono molte le minacce che hanno caratterizzato l’Era della Ribellione nell’universo ideato da George Lucas, dai Cavalieri di Ren, a Ochi di Bestoon, passando ovviamente per l’influenza esercitata dall’Imperatore Palpatine e Darth Vader. Preoccupata per il futuro e l’equilibro dell’intera galassia è proprio Qi’ra ad esplicitare fin da subito le sue intenzioni.

Il primo volume di Star Wars: Crimson Reign, scritto da Charles Soule, figura centrale nella nuova era editoriale dell’opera, e disegnato da Steve Cummings, mostra il carisma di Qi’ra, la quale discutendo dei problemi presenti nella galassia, riconosce l’eccessiva e preoccupante potenza dei Sith. Per questo intende cercare e uccidere l’Imperatore Palpatine, Darth Sidious, e il suo allievo Darth Vader, poiché “solo così la Galassia potrà continuare a vivere”, come riportato nella splendida tavola presente in fondo alla pagina.

Considerate le numerose alleanze stabilite da Qi’ra partirà una grande caccia ai Sith, un evento che potrebbe causare interessanti ripercussioni su diversi personaggi conosciuti nella run di Soule, e stabilire le basi per il futuro di questa sezione dell’universo espanso.

