Star Wars: tutti i progetti per il futuro dell'Alta Repubblica, tra ritorni e novità

Uno degli eventi più rilevanti all'interno della narrativa che riguarda l'universo espanso di Star Wars, e il nuovo canone inaugurato con l'ultima trilogia di film prodotti da Disney, è stata l'introduzione dell'Era dell'Alta Repubblica, che tornerà con una grande quantità di materiale nel 2022.

È stata la stessa Lucasfilm a diffondere in rete i primi dettagli sulla terza ondata dedicata all'Alta Repubblica, tra romanzi, fumetti e anche manga. La storia riprenderà dagli sviluppi avvenuti finora, l'imminente minaccia dei Nihil al potente Ordine Jedi, e il pericoloso Leveler liberato da Marchion Ro, denominato anche Occhio dei Nihil.

Una frase in particolare ha fatto presupporre che l'idea attorno alla quale si svilupperà l'intera terza fase dell'Alta Repubblica, si basa sul romanzo La Luce dei Jedi, scritto da Charles Soule, e recita "La Luce dei Jedi diventa oscura".

Claudia Grey, già autrice di Nell'Oscurità, tornerà a scrivere La Stella Caduta, in arrivo il 4 gennaio 2022, dove i Jedi e i loro Padawan si prepareranno sulla Starlight Beacon contro i Nihil, mentre il libro Missione per il Disastro, previsto per lo stesso giorno e più indirizzato ai giovani lettori, sarà firmato da Daniel José Older, che tornerà anche per Orizzonte di Mezzanotte, la cui uscita è attesa per il 1 febbraio.

Nello stesso periodo riprenderanno anche la serie regolare a fumetti, con il quarto volume di Trail of Shadows, mentre Charles Soule curerà la sceneggiatura della miniserie Occhio del Ciclone, interamente dedicata al misterioso personaggio di Marchion Ro. La serie Star Wars: The High Republic Adventures, edita da IDW Publishing, riprenderà la normale pubblicazione, con l'aggiunta del primo volume annuale, il quale avrà cinque storie firmate dagli autori che hanno dato vita all'Alta Repubblica, Soule, Gray, Ireland, Older e Cavan Scott.

Inoltre verrà pubblicato il secondo volume del manga Il Confine dell'Equilibrio, scritto da Older in collaborazione con Shima Shinya, e disegnato da Mizuki Sakakibara. Per concludere ricordiamo che Soule ha discusso anche dell'importanza di Crimson Reign per il futuro della saga, e vi lasciamo riscoprire Star Wars Infinities, singolare progetto What If.