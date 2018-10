Star Wars Resistance, Elijah Wood avrà un ruolo nella serie!

Un nome eccellente si aggiunge al cast di voci che fanno parte della serie animata dedicata all'universo creato da George Lucas, Star Wars Resistance. Sarà Elijah Wood, star famosa per il suo ruolo nella trilogia del Signore degli Anelli, a dare la voce a uno dei personaggi, come possiamo vedere nel nuovo trailer pubblicato.

I fan della nuova serie animata dedicata alla cosmologia nata dalla mente di George Lukas, Star Wars Resistance, possono gioire, dato che un altro attore di assoluto spessore, Elijah Wood, farà parte del progetto. L'interprete, reso famoso per il suo ruolo da protagonista nella saga cinematografica tratta dai romanzi di J. R. R. Tolkien "Il Signore degli Anelli", presterà la sua voce a Rucklin, un corridore dei cieli che proporrà a Kazudo Xiono alcune azioni spericolate per aiutarlo nella sua ricerca.

Star Wars Resistance è una serie animata che funge da prequel per il primo film della nuova trilogia per il grande schermo, Star Wars: Il risveglio della Forza, ambientata pochi mesi prima degli eventi della pellicola appena citata. Il casto include anche Christopher Sean (Kazuda Xiono), Bobby Moynihan (Orka), Suzie McGrath (Tam Ryvora) e Scott Lawrence (Jarek Yeager). Tra le altre guest star che si sono prestate, il più importante è senza dubbio Oscar Isaac, che torna a vestire i panni del suo personaggio nella saga live-action, Poe Dameron.

La serie è prodotta da Lucasfilm e Lucasfilm Animation, mentre in Italia i primi episodi sono stati trasmessi il 13 ottobre su Disney XD, dopo il debutto americano avvenuto il 7 ottobre. Ecco la sinossi:

"Il combattente della resistenza, Poe Dameron da il compito al giovane pilota, Kazuda “Kaz” Xiono di spiare il Primo Ordine. Al tempo molto poco si sapeva su di esso se non che era una organizzazione molto riservata e forte. Per portare a termine la sua missione, Kaz viaggia fino alla stazione spaziale Colosso, che è usata come porto per rifornimenti da varie navi e dove si effettuano riparazioni; ma anche dove vengono fatte pericolose gare. Dopo che Kaz viene notato è subito coinvolto in queste gare."

Date un'occhiata al trailer e fateci sapere cosa pensate del cameo che avrà come protagonista l'ex hobbit Frodo.