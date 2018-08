Star Wars: Resistance, rilasciato il primo trailer della serie animata

Disney ha pubblicato il primo trailer per la serie animata Star Wars: Resistance di Lucasfilm, creata per avere legami diretti con l’attuale trilogia di film di Star Wars. Nel video viene rivelata la data di uscita della serie.

Star Wars Resistance uscirà sul piccolo schermo domenica 7 Ottobre prossimo alle 22:00, su Disney Channel e DisneyNOW.

Sin dai primi istanti del trailer è possibile fare la conoscenza del personaggio principale della serie, il giovane pilota della Resistenza Kazuda Xiono, interpretato da Christopher Sean (Days of Our Lives), un attore americano di origini giapponesi.

Staff:

Dave Filoni – creatore e regista della serie

– creatore e regista della serie Athena Portillo , Justin Ridge e Brandon Auman - produttori esecutivi

, e - produttori esecutivi Amy Beth Christenson - art director

- art director Polygon Pictures – studio di animazione

Cast:

Christopher Sean (Days of Our Lives) - Kazuda Xiono

(Days of Our Lives) - Kazuda Xiono Suzie McGrath (East Enders) - Tam Ryvora

(East Enders) - Tam Ryvora Scott Lawrence (Legion) - Jarek Yeager

(Legion) - Jarek Yeager Myrna Velasco (Elena di Avalor) - Torra Doza

(Elena di Avalor) - Torra Doza Josh Brener (Silicon Valley) - Neeku Vozo

(Silicon Valley) - Neeku Vozo Donald Faison (Scrubs) - Hype Fazon

(Scrubs) - Hype Fazon Jim Rash (Community) - Flix

(Community) - Flix Bobby Moynihan (Duck Tales) - Orka

(Duck Tales) - Orka Oscar Isaac (Star Wars: The Last Jedi) - Poe Dameron

(Star Wars: The Last Jedi) - Poe Dameron Gwendoline Christie (Il Trono di Spade) - Capitano Phasma

(Il Trono di Spade) - Capitano Phasma Rachel Butera (Tammy's Tiny Tea Time) - generale Leia Organa

Nel video si possono scorgere anche BB-8 e Poe Dameron, che indossa la giacca che Finn in The Force Awakens.

La serie seguirà le avventure di Kazuda Xiono, un nuovo pilota della Resistenza, ciò che resta della Ribellione, con l'incarico top secret di spiare la crescente minaccia del Primo Ordine. È ambientata prima degli eventi del film Star Wars: The Force Awakens e dopo Star Wars: Return of the Jedi.

Poe e BB-8 assegnano Kazuda al Colossus, un'enorme piattaforma di rifornimento aereo che ospita nuovi alieni colorati, droidi e creature. Mentre è sotto copertura, il giovane lavora come meccanico e vive con il vecchio amico di Poe, Yeager, un pilota veterano che gestisce un'officina di astronavi gestita dal suo equipaggio: Tam, Neeku e il loro vecchio droide astromeccanico, Bucket.

Ben presto Kazuda si ritroverà a competere in pericolose gare nel cielo e a mantenere la sua identità il più segreta possibile per evitare di essere scoperto dal Primo Ordine.

Che ne pensate? Avete visto le altre serie?