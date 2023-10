Star Wars: un ritorno all'era prequel nelle serie a fumetti in arrivo nel 2024

Il New York Comic Con 2023 si è dimostrato ancora una volta un evento perfetto per la Lucasfilm Publishing per presentare le novità in arrivo nei prossimi mesi. Dopo la terza fase dell’Alta Repubblica, progetto su cui Marvel e Star Wars hanno investito molto, ci sarà un ritorno al passato, di preciso all’era della trilogia prequel.

Come abbiamo già approfondito poco dopo la serie di annunci di Lucasfilm Publishing, i primi mesi del 2024 vedranno il ritorno, almeno tra le pagine dei fumetti, di personaggi conosciuti in passato, da grandi Maestri Jedi piuttosto stimati e rispettati all’interno dell’Ordine, fino a cacciatori di taglie, che da sempre affascinano i milioni di appassionati dell’universo ideato da George Lucas.

Sebbene gli eventi narrati nella trilogia di film prequel abbiano sempre diviso la community, è importante sottolineare come quest’era sia stata fondamentale per introdurre alcuni dei personaggi diventati iconici, come Mace Windu. Interpretato da Samuel L. Jackson, Windu è rappresentato come un saggio maestro Jedi, coraggioso, nonché estremamente abile nell’uso della Forza. Nonostante le sue buone intenzioni, non riuscì a fermare Palpatine, Darth Sidious, dall’imporre il suo tirannico governo sulla Galassia. Ad anni di distanza dalla prima serie a fumetti dedicata a lui, Mace Windu tornerà a gennaio 2024 con una miniserie scritta da Mark Bernardin.

A marzo, invece, verrà pubblicato il primo volume della serie incentrata sul personaggio di Jango Fett, padre del cacciatore di taglie Boba, scritta da Ethan Sacks, il quale ha deciso di approfondire la backstory di Jango, ormai relegata al canone Legends, e magari segnare il suo ritorno anche nell’era Disney di Star Wars, considerando anche il ruolo che ha avuto nella creazione dell’esercito di cloni della Repubblica. In conclusione, ecco come i Sith giocano una parte fondamentale per la sopravvivenza della Galassia.