Star Wars: il ritorno di una vecchia conoscenza nel prossimo volume di Darth Vader

La serie a fumetti Star Wars: Darth Vader si è posta sin da subito l'obiettivo di approfondire il personaggio, nello specifico la sua complessa psicologia, ripercorrendo alcuni eventi fondamentali nel corso della sua esistenza, come incontri e ricordi inerenti alla sua vita passata come Anakin Skywalker.

Stando ai dettagli rivelati dalla stessa Marvel Comics, in Darth Vader #20, in uscita a febbraio 2022 con anche una variant cover per celebrare i 50 anni di Lucasfilm, tornerà in scena una delle ancelle della Principessa Padmé Amidala. Nello specifico si tratta di colei che l'ha protetta e sostituita in diverse occasioni pericolose, viste in parte nell'Episodio I: La Minaccia Fantasma, ovvero Sabé, interpretata dall'allora semisconosciuta Keira Knightley.

Lo scrittore Greg Pak, e il disegnatore Raffaele Ienco proseguono il racconto della missione di Vader, desideroso di fermare l'organizzazione Crimson Dawn, e soprattutto di scoprire la verità dietro la morte della sua amata Padmé. Mentre riprende quindi la ricerca di dettagli e indizi, il Sith incontrerà nuovamente Sabé, che potrebbe ricoprire un ruolo decisivo pur rimanendo piuttosto ostile nei confronti di Vader, come avvenuto nei primi volumi della serie.

Per concludere ricordiamo che Marvel ha anche annunciato importanti progetti per il futuro della serie dell'Alta Repubblica vi lasciamo ad un approfondimento del legame tra i Cavalieri di Ren e Crimson Dawn.