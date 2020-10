Star Wars: rivelata la sequenza di apertura per L'Alta Repubblica

Lucasfilm ha rivelato la sequenza di apertura per la sua prossima uscita, Star Wars: L’Alta Repubblica. Ambientato 200 anni prima di Star Wars: La Minaccia fantasma, L’Alta Repubblica racconta la storia dei Jedi durante l’apice della pace nella Repubblica.

Poiché la storia non si svolge durante gli eventi della storia originale di Star Wars, i creatori di Star Wars: L'Alta Repubblica hanno la libertà di creare la storia da zero. Questo significa nuovi Jedi, nuove spade laser, un (più) giovane Yoda, insieme a connessioni con altri personaggi film di Star Wars. Per dare a questo evento in arrivo una veste da classico Star Wars, Lucasfilm ha creato per questo titolo una sequenza di apertura come quelle che conosciamo benissimo.

I titoli di apertura de l’Alta Repubblica recitano così:

La galassia è in pace, governata dalla gloriosa Repubblica e protetta dai nobili Cavalieri Jedi.

Come simbolo di tutto ciò che è giusto, la Repubblica sta per lanciare lo Starlight Beacon verso l’Orlo Esterno. Questa nuova stazione spaziale sarà un raggio di speranza visibile a tutti.

Mentre un magnifico rinascimento si diffonde in tutta la Repubblica, dilaga anche uno spaventoso nuovo avversario. Adesso i guardiani della pace e della giustizia dovranno affrontare questa minaccia contro di loro, la galassia, e la forza stessa...

Star Wars: L'Alta Repubblica parlerà dei Jedi come abbiamo sempre avuto vederli, come dei veri guardiani della pace e della giustizia. Questo nuovo capitolo uscirà a gennaio, anche se sappiamo che probabilmente Star Wars: L'Alta Repubblica non sarà né un film né una serie, lo aspettate? Se volete leggere qualcosa in più sul Project Luminous.