Star Wars: rivelata la terribile fonte d'energia della Morte Nera

Pubblicata nel 2013, la storia Darth Vader and the Ninth Assassin, appartenente alla serie Legends dell'universo di Star Wars, ha riscosso un discreto successo tra gli appassionati della narrativa creata da George Lucas nel 1977, e di recente è stato trovato al suo interno un piccolo, ma rilevante, dettaglio sulla fonte d'energia della Morte Nera.

Finora sappiamo infatti che la Morte Nera era alimentata da giganteschi Cristalli Kyber, come si apprende nel romanzo canonico Tarkin scritto da James Luceno e in alcuni dialoghi della pellicola Rogue One: A Star Wars Story. Questa particolarità si riferisce nello specifico alla prima e alla seconda Morte Nera, e alla base Starkiller apparsa nell'Episodio VII, che ha trasformato il pianeta di Ilum, incredibilmente ricco di Kyber, in una arma distruttrice di pianeti.

Prima di tutti questi particolari però Dark Horse aveva pubblicato nell'agosto del 2013 un racconto che ha mostrato l'incontro tra Vader e il culto del Serpente Senza Testa. Le persone legate a questo culto usavano quello che loro chiamavano "Base" per dare energia alla loro città, per far crescere rapidamente le loro colture, e in situazioni d'emergenza anche per proteggere il loro pianeta, distruggendo le navi nemiche.

L'arrivo di Vader venne percepito dal Serpente come il segno di un''importante profezia, prima che il Sith li uccise per portare la Base a Tarkin, e usarla per un misterioso progetto, che si è rivelato nel corso della storia con alcuni riferimenti nelle pagine. Va considerato che il continuo contatto con il potere derivante dalla Base ha deformato i cultisti, rendendoli anche più propensi alla violenza e a commettere brutalità, e come sembra dai geroglifici presenti nella tavola riportata in calce, l'origine della Base sarebbe nucleare.

Cosa ne pensate di questa possibile fonte dell'energia impiegata nella Morte Nera? Fatecelo sapere nella sezione commenti. Ricordiamo che lo sceneggiatore Cavan Scott ha spiegato il legame tra il Lato Oscuro e i Drengir, e vi lasciamo all'annuncio della nuova serie dedicata a Boba Fett.