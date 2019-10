Star Wars: le serie di Darth Vader e Doctor Aphra torneranno nel 2020!

Molte serie di Star Wars giungeranno a termine nel mese di Dicembre, tuttavia non tutte si concluderanno definitivamente. La Marvel ha annunciato dei nuovi dettagli sulle serie di Darth Vader e Doctor Aphra.

Entrambe le serie, infatti, torneranno in pubblicazione, quella di Darth Vader ricomincerà a Febbrario 2020 sotto la sceneggiatura di Greg Pak e con le copertine di In-Hyuk Lee e Raffaele Ienco. Mentre quella di Doctor Aphra ritornerà ad Aprile 2020, sarà scritta da Alyssa Wong e illustrata da Marika Cresta, con le copertine di Valentina Ramener.

A confermare queste informazioni è la fonte Bleeding Cool, presente al London MCM Comic-Con.

Attualmente Darth Vader compare in Star Wars: Target Vader, una miniserie che si concluderà a Dicembre, Doctor Aphra invece si muove nella sua pubblicazione principale, anch'essa con un termine fissato per Dicembre. Insieme a queste due serie, anche la serializzazione principale di Star Wars terminerà nello stesso mese.

La Casa delle Idee, tuttavia, ha già dichiarato che Star Wars ritornerà a Gennaio con una nuova avventura fissata tra L'Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi.

Vi lasciamo un piccolo sunto della nuova serie:

"Successivamente agli eventi accaduti ne L'Impero colpisce ancora, è un periodo oscuro per gli eroi della Ribellione. La flotta ribelle...dispersa a seguito di una disastrosa sconfitta nella Battaglia di Hoth. Han Solo...perso per via del cacciatore di taglie, Boba Fett. Dopo essere stato attirato in una trappola su Cloud City e sconfitto in un violento duello con la spada laser contro Darth Vader, Luke Skywalker ha appreso la verità sul suo passato".



