Star Wars: rivelato un importante segreto sull'armatura di Darth Vader

Nell'universo di Star Wars, soprattutto se si considerano anche le espansioni via comics e romanzi, diversi personaggi hanno cercato di fermare la distruzione causata da Darth Vader, andando proprio a confrontarsi con il Signore dei Sith, dimostratosi sempre inavvicinabile o invincibile, ma esisteva un modo per sconfiggerlo facilmente.

Prima della caduta di Darth Vader, e Anakin Skywalker, ne Il Ritorno dello Jedi, terzo episodio della trilogia originale, e sesto considerando anche i prequel prodotti successivamente, il Sith aveva dimostrato capacità e poteri straordinari, a tal punto da respingere avversari della caratura di Obi-Wan Kenobi, Kirak Infil e anche alcuni membri dell’organizzazione Crimson Dawn. Tuttavia, nel secondo volume della serie Star Wars: Black, White and Red, gli autori Jason Aaron e Leonard Kirk hanno rivelato un dettaglio mai specificato per uccidere Vader.

Nel secondo capitolo della storia Hard Shutdown gli autori introducono alcuni degli ingegneri che hanno studiato e costruito l’armatura del Signore dei Sith. L’Impero, infatti, aveva incaricato lo scienziato Vig di realizzare una tuta speciale per Vader, e a causa delle pressioni dovute a questo lavoro, Vig finì per trasformare suo figlio, Cyn, in un androide, conducendo esperimenti su di lui per ottenere “un altro Vader”. Ovviamente Cyn non comprese mai le azioni del padre, e finì col rubare gli schemi e i progetti dell’armatura del Sith, dove erano riportati anche errori e difetti della struttura dell’armatura.

Grazie a queste informazioni, Cyn riesce a piegare Vader, a paralizzarlo, e a fargli provare dolore. Un po’ come avvenuto con i problemi strutturali della Morte Nera, distrutta dai ribelli proprio per queste negligenze ingegneristiche, anche l’armatura di Vader era imperfetta. Tuttavia, Anakin riuscì a liberarsi grazie alla sua incredibile connessione con il Lato Oscuro della Forza, usando la telecinesi e distruggendo l’officina di Cyn.

Cosa ne pensate di questa rivelazione sull’armatura di Vader? Ditecelo nei commenti. Per finire, ricordiamo che nella serie regolare Darth Vader ha risvegliato un nuovo potere della Forza.