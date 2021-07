Star Wars: Ronin - A Visions Novel, annunciato il romanzo tratto dall'antologia di anime

L'antologia di cortometraggi animati prodotta dalla collaborazione tra Diseny, Lucasfilm e sette studi d'animazione giapponesi verrà impreziosita da un particolare spin-off, un romanzo intitolato Star Wars: Ronin - A Visions Novel. Andiamo alla scoperta di questa nuova opera ambientata nella "galassia lontana, lontana".

Pochi giorni dopo l'annuncio della data di uscita di Star Wars: Visions, è stato annunciato che l'universo narrativo dell'antologia di anime sarà arricchito ulteriormente con una novel, in arrivo sugli scaffali il 12 ottobre. Scritto da Emma Mieko Candon, Star Wars: Ronin - A Visions Novel è approfondirà il background di Star Wars: The Duel di Kamikaze Douga, uno dei cortometraggi del progetto che arriverà su Dinsey+.

"Star Wars: Ronin - A Visions Novel espanderà il mondo di The Duel, raccontando la storia di un ex Sith senza nome, noto solo come Ronin, ossia un samurai errante", è riportato sul sito ufficiale di Star Wars.

Secondo James Waugh, produttore esecutivo di Star Wars: Visions, c'era troppo da esplorare nella visione di The Duel per fermarsi a un solo racconto. "Una delle cose che ho sempre amato del cortometraggio è che era chiaro che in gioco c'è una storia più ampia. Che questa non era la prima avventura che il Ronin aveva affrontato e che non sarà l'ultima. Il team di Kamikaze Douga è stato molto generoso nel soddisfare il nostro interesse nel continuare la narrazione. Visions ci permette di esplorare la galassia di Star Wars in modi nuovi, e questo romanzo è diverso da qualsiasi cosa abbiamo fatto prima".

Queste parole sembrano suggerire che in futuro arriveranno nuove avventure dedicate all'ex Sith. Nel frattempo, però, scopriamo se Star Wars: Visions sarà canonico o meno.