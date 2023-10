Star Wars: il ruolo centrale dei Sith per la sopravvivenza della Galassia

Alla base della storia di Star Wars vi è il concetto di equilibro. Sia che ci si riferisca alla Forza o ai poteri politico-militari in gioco, l’equilibrio rappresenta da sempre il fulcro attorno al quale si sviluppano le trame delle varie ere galattiche, così come anche la lotta tra Jedi e Sith, molto più rilevanti di quanto si possa credere.

Se nella maggior parte dei racconti, sia cinematografici, televisivi o cartacei, sono i nobili cavalieri Jedi a ricoprire un ruolo positivo, mentre i Sith vengono rappresentati unicamente come minacce, i sostenitori del Lato Oscuro della Forza hanno svolto un ruolo fondamentale nel respingere uno dei più grandi pericoli della storia della galassia. Nati da un gruppo di Jedi che iniziò a studiare utilizzi alternativi della Forza, e attratti dal Lato Oscuro, i Sith hanno una lunga storia e in varie ere hanno rappresentato un tassello fondamentale come i Jedi.

Se i sostenitori del Lato Chiaro agiscono cercando di mantenere la pace e in maniera diplomatica, i Sith, d’altro canto, agiscono seguendo le emozioni, lasciandosi trasportare da esse. Un approccio profondamente diverso, e che ha permesso ai Sith di respingere molte insidie. Anziché aspettare che le minacce si manifestino e agiscano prima di intervenire, come fanno i Jedi, i Sith si muovono per primi andando a stanare tali pericoli. Solo la loro forza distruttiva ha salvato la galassia da innumerevoli danni e perdite, e ciò viene palesato in Star Wars: Doctor Aphra #4, in cui Miril, capo del Culto Ascendente rivela alla protagonista che i Sith gli hanno dato la caccia incessantemente.

Il culto era nato con l’obiettivo di annichilire i Sith sfruttando un’avanzata tecnologia per copiare le capacità del Lato Oscuro. I Sith, tuttavia, riuscirono a scovarli prima che raggiungessero l’apice del loro potere, e quindi, di conseguenza, fermarono l’ascesa di uno dei gruppi potenzialmente più pericolosi dell’intera galassia. Da questo deriva una constatazione fondamentale quanto sottovalutata: la galassia ha bisogno in egual misura di Sith e Jedi per sopravvivere.

Se da un lato i Jedi rappresentano la miglior forza difensiva per mantenere l’ordine e l’equilibrio, dall’altra i Sith sono la massima espressione della miglior forza offensiva, e in quanto tali sono gli unici a poter fronteggiare minacce come il Flagello, non ancora definitivamente distrutto ma seriamente danneggiato da Darth Vader in persona, come mostrato in Star Wars: Dark Droids.

Per finire, ecco perché Palpatine merita una serie a fumetti, e vi lasciamo agli assurdi limiti imposti da Disney agli sceneggiatori dei fumetti.