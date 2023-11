Star Wars: tutto ciò che sappiamo su Darth Momin, un Sith unico e terribile

I Sith rappresentano da sempre guerrieri intenzionati a manipolare la Forza per raggiungere i loro obiettivi, e così facendo accedere alle capacità garantite dal Lato Oscuro. Nell’universo di Star Wars è però esistito un Sith con un pensiero diverso riguardo tali poteri, unico e legato alla sua arte: Darth Momin.

Apparso per la prima volta sulle pagine di Darth Vader #17, Momin ha aiutato in qualche modo Darth Vader nella costruzione del castello su Mustafar, cercando poi di sopraffare il protagonista con abilità mai viste prima. Se i Sith e i Jedi hanno un modo differente di relazionarsi alla Forza, i primi manipolandola per i loro scopi e i secondi lasciandosi avvolgere da essa, Momin aveva una prospettiva peculiare, diversa, e allo stesso tempo una sorta di fusione tra le due visioni.

Lord Momin preferiva avvicinarsi alla Forza attraverso la creazione, anziché distruggere come molti dei suoi compagni del Lato Oscuro. Il suo obiettivo era attingere ad un potere sempre più grande, e per farlo era convinto che dovesse stupire o sorprendere il Lato Oscuro stesso. Per questo motivo si dedicò all’arte e all’inventare oggetti per stupire l’entità che gli avrebbe garantito accesso a poteri unici, che nessun altro, Jedi o Sith, avrebbe mai potuto usare.

Immaginando armi orribili attraverso le quali infliggere dolore e morte, Momin rientra sicuramente tra i personaggi più terrificanti e brutali dell’universo di Guerre Stellari, e solo per fare un esempio, è stato in grado di costruire e far funzionare l’arma conosciuta come Fermata Cage, capace di fermare il tempo. Momin ha raggiunto anche un altro degli obiettivi comuni dei Sith: l’immortalità, riuscendo a conservare la propria coscienza dopo la morte del suo corpo.

Inizialmente rimasto nel suo elmo, Momin avrebbe poi riacquisito una forma fisica grazie al portale per il Lato Oscuro. Sebbene anni dopo, quando i Cavalieri di Ren invasero la fortezza di Mustafar e distrussero l’elmo, Momin è riuscito a raggiungere l’immortalità pur abbracciando il Lato Oscuro, emulando in parte quanto facevano i Jedi con il Lato Chiaro. Eravate a conoscenza di queste informazioni su Momin? Ditecelo nei commenti.

In conclusione, ricordiamo che le Sorelle della Notte avrebbero potuto sostituire i Sith, e vi lasciamo alle novità di Star Wars in arrivo nel 2024.