Star Wars: lo sceneggiatore Cavan Scott spiega il legame tra Drengir e Lato Oscuro

Con la nuova serie a fumetti dedicata all'universo di Star Wars, ovvero The High Republic, i lettori sono stati trasportati in un'epoca ambientata 200 anni prima degli eventi visti nella trilogia prequel, durante la quale lo scontro diretto tra Lato Chiaro e Lato Oscuro della Forza non era così preponderante, e l'Ordine Jedi era molto potente.

Partendo da queste premesse la storia si sviluppa principalmente attorno dei giovani Padawan e Cavalieri Jedi, che si ritrovano però a dover affrontare misteriose minacce, come i Drengir apparsi ancor prima che nella serie a fumetti nel romanzo Into The Dark. I Drengir sono creature molto particolari, gigantesche piante capaci di manipolare la mente di giovani Jedi, e profondamente legate al Lato Oscuro della Forza, come scopriranno alcuni dei protagonisti, e in una recente intervista lo sceneggiatore Cavan Scott ha voluto presentare l'idea che lo ha convinto a crearle.

La prima cosa da sottolineare è che sia Scott, sia gli altri autori sono sempre rimasti affascinati dall'idea, vista nell'Impero Colpisce Ancora, che vi siano delle porzioni del mondo naturale che possono subire l'influenza negativa del Lato Oscuro. "Ed ero affascinato dall'idea che la Forza potesse provenire anche dalle ambientazioni e da ciò che ci circonda, ed è questo che ha unito tutto. E ci sono luoghi che sono chiari, luminosi. Ma ci sono anche luoghi oscuri. E quel dettaglio avrebbe compreso ogni cosa, ci sarebbe stata la natura luminosa e la natura oscura." Queste sono state le parole di Scott alla domanda riguardante l'idea originale, e l'autore ha poi aggiunto:

"Lo sappiamo dalle leggende e dal folclore. Il Tempio Jedi sul pianeta Coruscant è costruito su un luogo legato al Lato Oscuro, cosa che è accaduta nel mondo reale per molte chiese, costruite in aree dove vi erano dei luoghi dei sistemi di credenza pagani. Per questo vennero santificati...Ho una laurea in teologia, sono interessato al folclore. È il genere di cose che mi fa emozionare. Quindi adoro l'idea che ci sia questa preoccupazione che il Lato Oscuro presente in natura possa arrivare alle persone."

Ricordiamo che online è disponibile il primo capitolo de La Luce dei Jedi, e vi lasciamo al nuovo simbionte introdotto nella serie Screaming Citadel.