Star Wars: lo sceneggiatore di Rise of Kylo Ren conosceva la verità su Snoke

L'ultima trilogia della saga di Star Wars è stata oggetto di numerose critiche, alcune delle quali hanno riguardato principalmente dei buchi di trama - o dei personaggi con un background quasi inesistente - come Snoke, nelle ultime ore al centro di un'interessante retroscena.

Ne l'Ascesa di Skywalker, abbiamo scoperto che il Leader Supremo non è mai stato un'entità reale, si tratta piuttosto di uno dei tanti cloni generati dall'Imperatore Palpatine. Un colpo di scena che ha diviso gli animi della fanbase, e di cui era a conoscenza anche lo sceneggiatore dell'attuale serializzazione Star Wars: The Rise of Skywalker, Charles Soule.

Lo scrittore ha risposto su Twitter a una domanda inerente l'argomento, confermando che era stato messo al corrente dello sviluppo di Snoke nel momento in cui si stava approcciando alla scrittura della sua serie.

The Rise of Kylo Ren è una miniserie della Marvel che esplora i primi anni di formazione di Ben Solo, raccontando il suo periodo d'allenamento e l'ascesa come esponente del Primo Ordine. Inoltre, è disponibile la sinossi del terzo numero della testata:

"Presto, il percorso di BEN SOLO finirà in un luogo di fuoco e sangue e sorgerà un'ombra a prendere il suo posto. Ora è con i CAVALIERI DI REN e loro lo accoglieranno, se pagherà il loro prezzo. Ma prima che quel destino si compia, una battaglia deve essere combattuta in un antico avamposto JEDI sul pianeta ELPHRODA - tra Ben e coloro che sanno cosa avrebbe potuto essere ... e temono ciò che potrebbe diventare. La paura porta alla rabbia. La rabbia porta all'odio. L'odio porta alla sofferenza. Tutti qui hanno paura - Ben Solo soprattutto!"

La miniserie in questione ha tracciato un'interessante parallelismo con la Vendetta dei Sith. Sapevate che Star Wars: Empire Ascendant reintrodurrà un personaggio storico nel canone del brand?