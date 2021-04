Star Wars: la serie L'Alta Repubblica ha introdotto due personaggi transgender non-binary

La serie più recente dedicata all'universo di Star Wars, The High Republic, sta ottenendo un enorme successo sia per quanto riguarda le storie a fumetti, sia per i romanzi pubblicati in contemporanea per espandere immediatamente il progetto, e di recente, l'account ufficiale della serie ha voluto partecipare al TransDayOfVisibility con un annuncio.

Come potete vedere dal post riportato in calce infatti, la pagina di Star Wars ha mostrato la variant cover del volume 6 della serie, che ha come protagonisti i fratelli Terec e Ceret, personaggi molto importanti nella storia scritta da Cavan Scott. I due Kotabi hanno una particolare forza che permette loro di essere legati, formando un'unica mente, anche se si trovano a grande distanza l'uno dall'altro.

"In onore del #TransDayOfVisibility siamo orgogliosi di rivelare una cover esclusiva dedicata a Terec e Ceret, Jedi trans non binary, che attualmente fanno parte della serie Marvel The High Republic. Supportiamo la comunità transgender e siamo appassionati e impegnati nell'espanderne la nostra rappresentazione in una galassia lontana lontana", queste sono le parole usate dagli autori per sottolineare la loro partecipazione ad una giornata così rilevante per la comunità LGBTQ, affrontando direttamente una questione così delicata a livello di inclusione, che da sempre è un aspetto fondamentale dell'universo di Star Wars.

Ricordiamo che online è disponibile il primo capitolo del romanzo La Luce dei Jedi, e vi lasciamo alle parole di Cavan Scott riguardo la creazione del giovane Yoda.