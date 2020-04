Star Wars: le serie a fumetti di Doctor Aphra e Clone Wars hanno una nuova data d'uscita

L'emergenza virale ha frenato l'arrivo sul mercato di numerose serie in uscita nel periodo primaverile, tra cui Star Wars: Doctor Aphra e Star Wars Adventures: The Clone Wars - Battle Tales. Buone notizie per i fan del brand, dal momento che la Diamond Comic Distributors ha comunicato una nuova data per entrambe le pubblicazioni.

Le due serializzazioni - a meno di ulteriori posticipi - dovrebbero raggiungere gli scaffali delle fumetterie il prossimo 20 Maggio. La casa di distribuzione dei comics sta adottando un nuovo tipo di approccio per evitare una situazione di stallo nel mercato editoriale, che sarebbe a dir poco fatale per i rivenditori fisici.

L'obiettivo è tornare alla normalità quanto prima, permettendo sia ai lettori che ai negozianti - da una parte una fruizione regolare delle opere - dall'altra la ricezione di quest'ultime per renderle accessibili ai propri acquirenti di fiducia.

La sinossi ufficiale di Star Wars: Doctor Aphra è la seguente:

"NUOVA CREW, NUOVA MISSIONE! Con la Ribelle Alleanza di nuovo in fuga dopo la loro sconfitta nella Battaglia di Hoth, non è mai stato un momento più pericoloso per fuorilegge, furfanti e l'errato archeologo canaglia farsi strada nella galassia. Ma dopo una serie di fughe e sfortune, DOCTOR APHRA è tornata al lavoro! Sta mantenendo un profilo basso - i lavori sono scarsi e le ricompense ancora di più. Ma la promessa del colpo di una vita è un'opportunità troppo buona per far finta di niente. E per trovare i maledetti RINGS OF VAALE, Aphra avrà bisogno di un equipaggio di cacciatori di tesori che la galassia non ha mai visto prima! Ma anche RONEN TAGGE, erede della potente famiglia Tagge, ha gli occhi puntati sul premio. Aphra e la sua squadra hanno una possibilità di fortuna e gloria?"

Per quanto riguarda Star Wars Adventures: The Clone Wars - Battle Tales, è una serie in cinque di numeri scritta da Michael Moreci. La gestione artistica dell'opera cambia di albo in albo, e include autori quali Arianna Florean, Megan Levens, Valentina Pinto, Davide Tinto, Philip Murphy. Le copertine di ciascun albo sono realizzate da Derek Charm.

