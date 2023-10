Star Wars: serie, graphic novel e fumetti presentati al New York Comic Con 2023

Il New York Comic Con si è rivelato, ancora una volta, un evento centrale per presentare alcuni dei progetti legati al mondo dei fumetti in arrivo nei prossimi mesi, e oltre agli annunci delle grandi case editrici, anche Lucasfilm Publishing ha sfruttato il proprio panel per sorprendere tutti gli appassionati di Star Wars con grandi annunci.

Il primo riguarda una miniserie, targata Marvel, interamente dedicata ad un Maestro Jedi conosciuto nella trilogia di film prequel. Per celebrare i 25 anni dall’uscita di Star Wars Episodio I: La Minaccia Fantasma, verrà infatti pubblicata la serie Star Wars: Mace Windu, scritta da Marc Bernardin, e di cui potete vedere la cover del primo volume, firmata da Mateus Manhanini, in fondo alla pagina. La serie arriverà nel corso del 2024, e non è ancora stata fissata una data d’uscita precisa.

Altra miniserie presentata al NYCC è Star Wars: Jango Fett, in arrivo a marzo 2024, e scritta da Ethan Sacks, stesso autore che ha curato la serie Bounty Hunters, che esplorerà più nel dettaglio la storia del padre del cacciatore di taglie che tutti conosciamo, Boba Fett. Il progetto più acclamato, e interessante, riguarda però Thrawn: Alliances, che segnerà non solo il ritorno dell’Ammiraglio Thrawn nella serie e di una sua stretta alleanza con Darth Vader, ma anche dell’autore della trilogia di romanzi dedicati proprio a Thrawn, che hanno riscosso un enorme successo tra i fan, ovvero Timothy Zahn. La serie debutterà a gennaio 2024, e Zahn sarà affiancato dall’artista Jody Houser.

Oltre ad annunciare la continuazione di serie attualmente in corso, e che daranno maggior spessore alla Terza Fase dell’Alta Repubblica, Lucasfilm Publishing ha anticipato anche l’arrivo sul mercato di due graphic novel del tutto originali, pubblicate da Dark Horse, e incentrate su due dei Jedi più amati: Obi-Wan Kenobi e il suo maestro Qui-Gon Jin.

Quali tra queste novità vi hanno colpito di più? Fatecelo sapere nei commenti. Prima di salutarci, vi lasciamo ad un approfondimento sul ruolo centrale dei Sith per la sopravvivenza della galassia.