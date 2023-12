Star Wars: sette storie nel volume speciale Revelations, da Vader a Mace Windu

Per concludere il 2023 con vari contenuti, anticipando anche ciò che verrà pubblicato nel corso del prossimo anno, Marvel Comics ha annunciato l’arrivo di un volume one-shot dedicato all’universo di Star Wars, con ben sette storie e altrettanti protagonisti diversi in diversi luoghi e tempi della galassia lontana lontana.

Mentre le maggiori testate e serie continuano a svilupparsi, Marvel ha confezionato un numero molto speciale per qualsiasi appassionato dell’immaginario nato dalla mente di George Lucas ormai oltre 40 anni fa.

Dai giorni dell’Alta Repubblica, era esplorata solo di recente attraverso serie a fumetti e romanzi che hanno subito attirato molti lettori, fino ai pericolosi giorni dell’Impero Star Wars: Revelations si preannuncia un volume ricco di momenti intensi e rappresenta quasi un viaggio attraverso la storia della galassia, per quanto circoscritto al punto di vista di alcuni personaggi determinanti e alle loro avventure in diverse epoche.

In arrivo il 20 dicembre 2023, il numero in questione contiene sette storie, scritte e disegnate da team diversi, per un totale di venti artisti tra sceneggiatori, illustratori e coloristi. Come potete vedere dalla copertina in fondo alla pagina, i protagonisti delle storie saranno alcuni dei personaggi più iconici del franchise, come Darth Vader, Luke e Leia, o Mace Windu, ma anche antagonisti come Jabba della famiglia Hutt e il Grand’ammiraglio Thrawn, ideato dallo scrittore Timothy Zahn nei romanzi degli anni ’90.

Non possono mancare, poi, anche storie dedicate ai due più celebri cacciatori di taglie: Jango Fett e suo figlio Boba. Sembra quindi che la Casa delle Idee abbia voluto coprire tutti i temi principali che da sempre caratterizzano le storie di Star Wars: viaggi, avventure, battaglie, intrighi, giochi di potere, in un unico volume che svolge anche il ruolo di presentazione delle serie di Mace Windu e Jango Fett che vedremo nel 2024.