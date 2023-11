Star Wars, Sith in conflitto: come l'odio ha reso l'Imperatore più potente di Darth Vader

Spaventato delle sue visioni e dei sogni premonitori riguardanti la morte della sua amata Padmé, Anakin si lasciò attrarre dal Lato Oscuro per le promesse di Palpatine. Nonostante il suo forte legame con la Forza, però, Anakin non riuscì mai a sovrastare il potere di Darth Sidious, e il motivo è stato spiegato nella serie Star Wars: Darth Vader.

Come molti di voi sapranno, mentre i Jedi non si lasciano sopraffare dalle emozioni e cercano di rimanere distaccati e logici in ogni situazione, anche la più complicata, i Sith traggono forza dai propri sentimenti, e per questo sono invitati ad assecondarli e manifestarli. Anche la sofferenza può tramutarsi in capacità, ma stando a quanto mostrato da Sidious in persona, nessuna emozione può donare più potere dell’odio.

In Star Wars: Darth Vader #40, il Sith torna su Coruscant desideroso di affrontare il proprio maestro, e viste le sofferenze provate da Anakin nel corso della sua vita, dalla morte di Padmé, al tradimento di Obi-Wan, e all’essere per metà umano e metà macchina che è ormai diventato, ci si aspetterebbe che la sua rabbia e sofferenza siano sufficienti per fargli uccidere Palpatine. In realtà, però, Sidious è riuscito in qualche modo ad accrescere il proprio potere grazie all’odio instillato nei miliardi di persone che comanda come Imperatore, e nel suo stesso allievo.

Creare più sofferenza e odio rappresenta l’illimitata fonte di potere di Darth Sidious. Questo metodo l’ha effettivamente reso più potente di Darth Vader, impossibilitato ad usare i Fulmini della Forza, in alcun modo, dato che rischiava di autoinfliggersi ferite e cortocircuiti che l’avrebbero ucciso. Inoltre, tramite la trasformazione di odio in potere, Sidious si è rivelato il Sith più pericoloso di tutti i tempi, uccidendo il proprio maestro, e lasciando morire diversi suoi allievi, come Darth Maul e Darth Tyranus, cercando di stravolgere la regola dei due.

Infine, però, come sappiamo, Sidious verrà ucciso da Darth Vader, il quale deciderà di proteggere suo figlio Luke, anziché lasciarsi sopraffare nuovamente dal Lato Oscuro. Per concludere vi lasciamo alla storia del Sith Darth Momin. Fateci sapere cosa pensate della fonte del potere di Darth Sidious nei commenti.