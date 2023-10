Star Wars: le Sorelle della Notte avrebbero potuto sostituire i Sith?

La morte di Darth Vader rappresenta senza ombra di dubbio uno degli eventi centrali dell’universo di Star Wars, dato che segnò anche il crollo dei Sith. Tuttavia, esistevano altri ordini, minori e meno conosciuti, di sostenitori del Lato Oscuro della Forza, come le temibili Sorelle della Notte, apparse anche nella recente serie Ahsoka.

La rivoluzione introdotta da Darth Bane nella setta dei Sith ha sì consentito la sopravvivenza dei guerrieri del Lato Oscuro per secoli, ma ha allo stesso tempo limitato di molto la diffusione dei loro insegnamenti. È stato Darth Maul in persona, primo allievo di Darth Sidious, a mostrare come le Nightsisters, originarie del pianeta Dathomir, potrebbero essere state delle perfette sostitute dei Sith dopo la caduta di questi ultimi, vista la loro abilità nelle arti magiche legate al Lato Oscuro.

L’Ordine delle Sorelle della Notte è molto antico, e vanta capacità e poteri molto simili a quelli dei Sith. Dopo essere state quasi distrutte durante le Guerre dei Cloni, le sorelle mantennero un profilo basso, ma continuarono comunque a mostrare una resistenza sorprendente. Sebbene condividano coi Sith alcune abilità, il loro approccio alla Forza appare molto diverso da quello seguito dai Jedi e dagli stessi Sith.

Essendo originarie di Dathomir le sorelle sono delle vere e proprie streghe. Esperte nell’uso della Magick, e grandi distillatrici di pozioni e veleni, le Nightsisters sono anche in grado di formare eserciti di non morti, come si è visto anche nella serie Ahsoka. In Star Wars: Darth Maul #4 il protagonista dovette fronteggiare Mighella, una delle sorelle guerriere, e sebbene lei non sia riuscita infine a trionfare sul Sith, ha dimostrato di avere abilità in grado di tenergli testa.

Mighella, infatti, ha infuso una lama con la magia, riuscendo a combattere contro la doppia spada laser di Maul, e ha anche usato i Fulmini della Forza, tecnica distintiva dei Sith. Dallo scontro è stato però chiaro come i Sith avrebbero potuto tranquillamente sovrastare le Sorelle, ma proprio a causa del numero limitatissimo dei Sith in circolazione, e alla vastità dell’ordine delle streghe di Dathomir, suddivise in clan familiari e legate da un’incredibile e profonda lealtà, appare evidente anche come queste avrebbero facilmente potuto prendere il posto di araldi del Lato Oscuro nell’eterna lotta contro i rappresentanti del Lato Chiaro.

E voi cosa ne pensate? Eravate già a conoscenza dell'ordine delle Sorelle della Notte?