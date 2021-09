Star Wars: Soule discute dell'importanza di Crimson Reign per il futuro della serie

L'universo di Star Wars ha diversi periodi temporali che non sono stati ancora coperti ufficialmente attraverso le pellicole, e con la serie War of the Bounty Hunters, che ripercorre in parte il viaggio della lastra di carbonite in cui è imprigionato Han Solo, sono emersi importanti dettagli sugli anni trascorsi tra l'Episodio V e l'Episodio VI.

Uno dei personaggi più importanti della pellicola spin-off Solo: A Star Wars Story è la giovane Qi'ra, che diventerà leader di Crimson Dawn, organizzazione criminale che viene gestita segretamente da Darth Maul. Qi'ra, vecchia fiamma del contrabbandiere Han, riuscirà a mettere le mani sulla lastra di carbonite, che metterà all'asta catturando l'attenzione sia di Luke che di Darth Vader.

Sebbene la figura della giovane donna non venga molto approfondita nell'attuale serie, lo sceneggiatore e scrittore Charles Soule ha dichiarato che ricoprirà un ruolo fondamentale in Crimson Reign, testata in arrivo nel mese di dicembre 2021. La miniserie composta da cinque volumi sarà la seconda parte della trilogia inaugurata con War of the Bounty Hunters, e si incentrerà su una storia mai narrata avvenuta durante l'Era della Ribellione, che condurrà i protagonisti dai meandri più oscuri della galassia fino al Palazzo Imperiale di Coruscant.

Marvel Comics ha mostrato in anteprima la splendida illustrazione di Ario Anindito, disponibile in calce, che si potrà formare con le cinque cover dei volumi, e Soule ha dichiarato di avere in serbo interessanti sviluppi per Qi'ra, e che esplorerà a fondo le motivazioni che l'hanno portata ad agire in maniera piuttosto singolare durante la Guerra dei Cacciatori di Taglie, e come le sue azioni potrebbero aver esercitato una pesante influenza sulla Guerra Civile Galattica.

Per concludere vi lasciamo scoprire come Luke Skywalker è stato piegato alla paura da Darth Vader, e vi ricordiamo che nel 2022 The High Republic tornerà con una nuova minaccia.