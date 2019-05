Star Wars: Sul web rispunta la versione manga de La Minaccia Fantasma

Star Wars: Episodio I - La Minaccia Fantasma ha compiuto da poco il suo ventesimo anniversario e i fan si sono sbizzarriti sui social, condividendo messaggi di ringraziamento per un film che li ha introdotti per la prima volta nel magico mondo di Star Wars.

Il clamore è stato tale da far riemergere a galla perfino un adattamento poco conosciuto - soprattutto in occidente - de La Minaccia Fantasma, il manga realizzato dall'artista Kia Asamiya, che adattava gli eventi del film in soli due volumi. La trasposizione fece un buon lavoro nel traslare le atmosfere della pellicola nel linguaggio fumettistico, confezionando un prodotto molto appetibile per il pubblico orientale.

Questo primo adattamento è stato edito dalla Dark Horse Comics, mentre le successive iterazioni a fumetti sono state pubblicate dalla Marvel, a seguito dell'acquisizione da parte della Disney, che non solo ha ideato una nuova linea editoriale legata al franchise, ma ha anche valorizzato i vecchi comics di Star Wars ripubblicandoli gradualmente.

Lo storico film fu diretto da George Lucas, e la pellicola seguiva le vicende di Obi-Wan Kenobi ed il suo maestro Qui-Gon Jinn, alle prese di un viaggio alla scoperta di Naboo. La storia assume delle tinte più cupe quando si viene a scoprire di Anakin, un bambino trovato insieme alla regina Padme e al maligno Jar Jar Binks.

