Star Wars: una terribile visione al centro dell'ultimo numero di Darth Vader

La serie di Star Wars non è nuova all'inserimento di eventi in grado di collegarsi con quanto immaginato dagli autori e dai registi tempo prima, sia per approfondire momenti particolari e lasciati in sospeso, ma anche per anticipare ciò che potrebbe avvenire, come mostrato nell'ultimo volume pubblicato della serie .

Ambientata tra L'Impero Colpisce Ancora e Il Ritorno dello Jedi, la storia ha come obiettivo principale quello di presentare la complessità di un personaggio come Darth Vader, tormentato dagli errori commessi in passato, confuso nella sua attuale posizione, e speranzoso per il futuro del figlio Luke. È proprio quando cerca di convertire Luke al Lato Oscuro che Vader comprende la pura malvagità che circonda Palpatine, e per questo viene colto improvvisamente dalla volontà di ribellarsi all'Imperatore.

Nello scorso volume della serie, abbiamo visto Vader impegnato a scoprire le vere intenzioni di Palpatine, che sembra essere sul misterioso pianeta Exegol. Il viaggio ha condotto il protagonista alla Nebula Rossa, dove si è ritrovato contro una spaventosa e terrificante creatura spaziale. Nel numero 10 il Sith si trova in grande difficoltà, in quanto non solo deve affrontare questo essere sconosciuto e imprevedibile, ma deve anche contrastare gli attacchi delle forze imperiali che lo hanno seguito.

Come viene spiegato dall'amministratore Umbaran, la creatura è una sottospecie del Summaverminoth, conosciuto anche come "il più Grande Predatore della Galassia". In particolare questa sua versione ha sviluppato degli attacchi fisici molto potenti, e anche degli attacchi psichici. L'attacco che la creatura sferra a Vader si manifesta in una visione, apparentemente un ricordo dello scontro con Obi-Wan su Mustafar. Tuttavia c'è qualcosa che non va nel ricordo, Kenobi viene infatti sostituito da Luke, prima che la scena cambi, spostandosi a Cloud City, dove i due Skywalker si sono affrontati.

Stavolta però è Vader ad essere in pericolo, e viene brutalmente ucciso da Luke, che nella tavola successiva, che trovate in calce, si allontana con Palpatine, facendo i suoi primi passi verso il Lato Oscuro della Forza. Un what if che mostra il lato vulnerabile di Vader, quella parte sopita di Anakin Skywalker, che riconosce ormai l'inevitabilità del suo destino, e probabilmente prova orgoglio per la determinazione di suo figlio.

Ricordiamo che i Jedi Grigi ricopriranno un ruolo importante in The High Republic, e vi lasciamo