Star Wars: la terza fase dell'Alta Repubblica segna il ritorno di un potente Jedi

Lanciato nel 2021 come progetto riguardanti diversi media Star Wars: The High Republic ha aggiunto un’era alla storia avviata coi lungometraggi di Lucas, situata 200 anni prima gli eventi della trilogia prequel. Ora, con l’avvicinarsi della Fase III del progetto il team dietro la serie a fumetti ha anticipato un importante ritorno.

Ambientata circa un anno dopo quanto avvenuto nella conclusione della Fase I, la nuova serie a fumetti, scritta da Cavan Scott e illustrata da Ario Anindito e James Towe, sarà contraddistinta da subito dal ritorno di un grande Maestro Jedi conosciuto in passato. “Sono su di giri per il ritorno dei nostri personaggi originali dell’Alta Repubblica mentre ci avviciniamo alla fase finale della nostra iniziativa”, ha così commentato Scott in un messaggio pubblicato sul sito ufficiale di Star Wars, sottolineando come si senta di nuovo a casa lavorando al fianco di Anindito e Towe, ed elogiando i loro stili.

Sul sito sono state anche diffuse le prime tavole di Star Wars: The High Republic #1 (2023) dove si comprende sin da subito di quale Maestro Jedi Scott stesse parlando. Il volume si apre con la distruzione della stazione spaziale Starlight Beacon per poi passare ad un primo piano di una Trennis Keeve con più anni sulle spalle, mentre ricorda l’orribile morte del suo caro maestro Sskeer.

“I malvagi Nihil hanno vinto […] A peggiorare la situazione il Cartello Hutt ha deciso di invadere lo spazio della Repubblica, mentre Keeve è stata promossa a Maestro Jedi per fronteggiare queste crisi. È molto da sopportare per una giovane donna che appena due anni prima non sapeva se sarebbe stata all’altezza dell’Ordine Jedi”, ha spiegato Scott anticipando il difficile percorso che dovrà affrontare la protagonista.

Cosa ne pensate di questo preludio alla terza fase di Star Wars: l’Alta Repubblica? Ditecelo nei commenti. Intanto, ecco tutte le ere della galassia affrontate nei fumetti di Star Wars, e i motivi per cui Palpatine merita una sua serie.