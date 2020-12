Star Wars: The High Republic, annunciato il romanzo sequel della nuova saga

Nei mesi scorsi è stato annunciato l'arrivo in Italia dei romanzi di Star Wars: The High Republic, inoltre la Lucasfilm ha anche fatto sapere di essere già all'opera sul seguito del romanzo scritto da Charles Soule.

Il sito StarWars.com ha condiviso con i numerosi appassionati dell'universo di George Lucas la data di uscita del secondo romanzo di High Republic, che sarà scritto da Cavan Scott e intitolato "Star Wars: The High Republic: The Rising Storm". Il colosso dell'intrattenimento ha anche fatto sapere che non si tratterà di un seguito delle vicende che leggeremo nelle pagine di "Star Wars: Light of the Jedi", ma scopriremo altri dettagli dello scontro tra i cavalieri Jedi protagonisti e i loro avversari, i pirati Nihil.

Ecco il commento dell'autore del romanzo: "Scrivere un libro di Star Wars è sempre un onore ed è stato così anche in questo caso. È una responsabilità che prendo sempre seriamente, soprattutto con l'introduzione di una nuova era, quella della High Republic. In The Rising Storm vedremo come si evolverà la società dei Nihil, dopo averli conosciuti nel primo romanzo e nelle altre opere. Ad affrontarli troveremo il nuovo Jedi Stellan Gios e il padawan Bell Zettifar insieme ad un personaggio inedito, il mercenario Ty Yorrik, individuo che mi ha divertito molto quando l'ho ideato".

In attesa di conoscere la data di uscita italiana del romanzo, vi segnaliamo le prime bozze di Star Wars: The High Republic pubblicate.