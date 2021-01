Star Wars The High Republic: annunciato The Edge of Balance, manga basato sul mondo Jedi

Dopo aver esplorato in lungo e in largo il mondo dei comics, con l'annuncio di Star Wars The High Republic: The Edge of Balance il franchise di George Lucas sta per lanciarsi ufficialmente nel mondo dei manga.

Una Galassia Lontana Lontana sta per approdare nel mondo dei manga giapponesi. Infatti, durante la diretta streaming dedicata al lancio del nuovo progetto The High Republic è stato svelato il futuro dei fumetti a tema Star Wars.

Nell'evento di lancio virtuale è stato rivelato che il nuovo ambizioso progetto legato al mondo di Star Wars sarà una grande storia interconnessa tra varie opere. La narrazione, incentrata sul destino dei cavalieri Jedi e sul controllo della Forza, si distribuirà dunque tra vari fumetti. E uno di essi sarà un manga.

La saga The High Republic sarà ambientata in un'epoca d'oro in cui i templi Jedi sono attivi su tutti i principali pianeti della galassia. Tuttavia, l'opera comincerà con un evento colossale che causerà gravi ripercussioni sul mondo Jedi.

Star Wars The High Republic: The Edge of Balance è un manga che narrerà le vicende di alcuni Jedi di stanza su un avamposto creato su un piccolo pianeta in cui la Repubblica non è molto presente. Scritto da Justina Ireland e Shima Shiniya, e illustrato da Mizuki Sakakibara, The Edge of Balance sarà pubblicato da Viz Media e sarà il primo manga canonico di Star Wars.

Sulla copertina del primo volume apparirà una giovane ragazza dagli occhi verdi con impugno ben due spade laser.