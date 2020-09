Star Wars: The High Republic, l'anteprima del primo volume rivela un nuovo Jedi

Nelle scorse settimane abbiamo scoperto qualche dettaglio in più su Star Wars: The High Republic, alcune nuove pagine pubblicate dalla Marvel ci permettono di fare la conoscenza con il Jedi che sarà la protagonista della collana.

Il primo numero della serie, scritto da Cavan Scott e disegnato da Ario Anindito e Mark Morales, era inizialmente previsto per la stagione autunnale del 2020, ma le conseguenze della pandemia di Coronavirus hanno portato ad un cambio di piani: la serie ambientata 200 anni prima delle vicende de "La Minaccia Fantasma" sarà pubblicata nei primi mesi del 2021. In calce alla notizia potete trovare alcune pagine in anteprima del primo volume, incentrate sulla giovane Padawan Keeve Trennis. Possiamo seguire quindi una parte del suo addestramento, insieme al maestro di Keeve, il trandoshano Sskeer.

Nonostante l'attacco a sorpresa del maestro Jedi, Keeve riesce ad avere la meglio su Sskeer. Nella pagina conclusiva dell'anteprima scopriamo che la protagonista si trova su Shuraden proprio per affrontare le prove che la porteranno a diventare un cavaliere Jedi. Invece, se cercate delle opere ambientate durante gli ultimi capitoli della saga cinematografica, vi segnaliamo questa notizia sulla serie di Star Wars: The Rise of Kylo Ren, che ha rivelato a tutti gli appassionati alcuni dettagli sulla vita di Ben Solo.