Star Wars: The High Republic, tutti i dettagli sulla seconda ondata in arrivo

Il progetto Star Wars: The High Republic è cominciato alla grande con il debutto del primo capitolo de "La Luce dei Jed" e nel mese di giugno arriverà una seconda ondata di fumetti che amplieranno ulteriormente questo universo.

Per incuriosire ulteriormente il pubblico, Lucasfilm ha rivelato in anteprima i dettagli della prossima ondata di fumetti legata all'universo editoriale di Star Wars: The High Republic, inclusa la sinossi della trama di The Rising Storm, romanzo scritto da Cavan Scott.

In un'intervista rilasciata a ComicBook, l'autore ha rivelato che questa seconda ondata sarà solamente la punta dell'iceberg del progetto The High Republic. "È una storia che abbiamo pianificato per anni e che continuerà per anni. Sono molto entusiasta quando le persone iniziano a rendersi conto della portata di quanto stiamo facendo e del fatto che gli eventi che abbiamo visto finora sono in realtà solo la causa scatenante. Sono ciò che dà il via alla storia, e non quello che è la storia".

"Non posso dirvi di più senza darvi orrendi spoiler, ma ci sono molti Jedi che abbiamo menzionato e altri che incontreremo. Questi sono solo i loro primi giorni nella storia che racconteremo. Il loro mondo cambierà drasticamente e non vedo l'ora che la gente scopra come".

A partire da questa estate, dunque, i lettori dei fumetti di Star Wars dovranno prepararsi all'arrivo di numerose nuove serie. Il 2 giugno sarà il giorno del debutto di The High Republic #6, seguito il 9 giugno da Star Wars Insider #203 - "Hidden Danger" Part I. Il 29 giugno sarà la volta di The Rising Storm e Race to Crashpoint Tower. A questi seguiranno The High Republic Adventures #6, Out of the Shadows, Tempest Runner, il manga The Edge of Balance e Showdown at the Fair.

Sarà una lunga estate per gli appassionati di Star Wars. Ecco tutto quello che dovete sapere sui romanzi e sui fumetti di Star Wars: The High Republic.